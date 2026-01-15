ËÜÅÄ¿ÎÈþ½êÂ°¤ÎSAY MY NAME¡¢½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¡ÈÂ¨´°Çä¡É¡ªÇ®¤¤¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ
¸µÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SAY MY NAME¤¬¡¢Ç®¤¤¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
SAY MY NAME½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤Ë´°Çä¤òµÏ¿¤·¡¢¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÅÄ¿ÎÈþ¡¢¶»¸µ¤æ¤ë¤á¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡È°Õ³°¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡É
SAY MY NAME¤Ï¡¢2·î7Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤ÎÀ¿¿®½÷»ÒÂç³Ø¡¦±ÀÄí¡Ê¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Âç¹ÖÆ²¤Ç¡Ö2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Concert "ATTI GIRL" in SEOUL¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ËÜÆü¡Ê1·î15Æü¡ËÀµ¸á¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢Á´2¸ø±é¤¬½Ö¤¯´Ö¤ËÁ´ÀÊ´°Çä¤òµÏ¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SAY MY NAME¤Ï¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¸½ºß¡¢3rd EP¡Ø&Our Vibe¡Ù¤ÇÀºÎÏÅª¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¤ÎSAY MY NAME¤Ï¡¢½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤è¤êÂ¿ºÌ¤Ç´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆþÇ°¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
SAY MY NAME¤Ï¡¢3rd EP¡Ø&Our Vibe¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØUFO¡ÊATTENT!ON¡Ë¡Ù¤Ç½é¤Î²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Á°ºîÈæ¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë½éÆ°Çä¾å¤òµÏ¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢SAY MY NAME¤Ïº£¸å¤â²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þSAY MY NAME¤È¤Ï¡©
¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬ÀßÎ©¤·¤¿iNKODE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2024Ç¯10·î16Æü¤Ë1st EP¡ØSAY MY NAME¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£AKB48¡¢IZ*ONE¤Ç³èÆ°¤·¤¿ËÜÅÄ¿ÎÈþ¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥á¥¤¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î¥½¥Ï¡¢¥É¥Õ¥£¡¢¥¸¥å¥ó¥Ò¡¢¥¹¥ó¥¸¥å¡¢¥¿¥¤¿Í¤Î¥«¥Ë¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯7·î10Æü¤ËÃæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥·¥å¥¤¤¬²ÃÆþ¤·¡¢8¿ÍÁÈ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¤Ï2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎËÜÅÄ¤Ç¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Ï2010Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥ó¥¸¥å¡£