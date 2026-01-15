¥ß¥»¥¹¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¾ÜºÙÈ¯É½ ¡È¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é¡É¹ñÎ©¶¥µ»¾ì4DAYS³«ºÅ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤¡¿¥ß¥å¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Á´ÖÁÕÊÔ¡Á¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¢°µ´¬±é½ÐÏÃÂê¤ÎÁ°²ó¥Ä¥¢¡¼
1·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ølulu.¡Ù¤Ç¡¢¥Õ¥§¡¼¥º3¤ò²Ú¡¹¤·¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡¢Mrs. GREEN APPLE¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸µÆü¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡ÖMrs. GREEN APPLE 2026Ç¯ ¸µÆüÀ¸ÇÛ¿®¡×¤Çº£Ç¯³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ä¥¢¡¼¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤¡¿¥ß¥å¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Á´ÖÁÕÊÔ¡Á¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç4·î¤È7·î¤Ë·×4Æü´Ö¡¢¤½¤·¤ÆÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ç5·î¤Ë2Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î4Æü´Ö³«ºÅ¤Ï¡¢Íò°ÊÍè2ÁÈÌÜ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢7·î¤ÎMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë2¸ø±é¤È5·î¤Î¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï2¸ø±é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤è¤êÁ°¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹µ¬ÌÏ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7ÅÙ³«ºÅ¡¢2024Ç¯²Æ¤Î¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥ô¥§¥ë¥È¥é¥¦¥à¡ÁÌÃÌÃÊÔ¡Á¡Ù°ÊÍè¤ª¤è¤½2Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯5·î5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
