3ÆüÁ°¤ËÉã¿Æ¤¬»àµî¡ÄTWS¡¦¥¸¥Õ¥ó¡¢Ãæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥ó²ñÉÔ»²²Ã¤òÈ¯É½¡Öº£¸å¤Î³èÆ°¤Ï½ÀÆð¤ËÄ´À°¡×
TWS¡¦¥¸¥Õ¥ó¤¬¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£
1·î15Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖWeverse¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖTWS¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¸¥Õ¥ó¤Îº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤ë¹ðÃÎ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´Ê¸¡ÛTWS¡¦¥¸¥Õ¥ó¡¢Éã¿Æ¤¬»àµî¡Ö²¹¤«¤¤°Ö¤á¤ÈÇÛÎ¸¤ò¡Ä¡×
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥Õ¥ó¤Ï¡¢1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿TWS 4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øplay hard¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¡¦ËÌµþ¥¤¡¼¥¸¡¼¥¦¥£¡Ê°×ÃÒ±§¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤ËÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥Õ¥ó¤Îº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÉ²Ã¤Î¤´°ÆÆâ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¸¥Õ¥ó¤Ë²¹¤«¤¤°Ö¤á¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤Ä¤âTWS¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë42¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï12Æü¡¢¥¸¥Õ¥ó¤ÎÉã¿Æ¤Îë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢¡Ö¸½ºß¥¸¥Õ¥ó¤ÏÁòµ·¾ì¤Ë¤ª¤ê¡¢Áòµ·¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÂ²¤ª¤è¤Ó¿ÆÂ²¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥¸¥Õ¥ó¤¬²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë½½Ê¬¤Ê°¥Åé¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢²¹¤«¤¤¤´ÇÛÎ¸¤È¤´Íý²ò¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥Õ¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëTWS¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øplay hard¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØOVERDRIVE¡Ù¤ÇÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë