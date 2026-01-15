THE ALFEE¡Ö10Âå¤Îº¢¤«¤é°ì½ï¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Ëº£¤¬¤¢¤ë¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é51¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤¬»¸Á³¤È¤·¤¿µ±¤¤òÊü¤Á¤Ä¤Ä»°°Ì°ìÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤THE ALFEE¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¨¡¨¡ 12·î24Æü¤ËÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¸«Âô¡¡2025Ç¯¤ÎÆ¬¤«¤é¶Êºî¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢3¿Í¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿³Ú¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£51Ç¯°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¤Þ¤À¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â½Ð¤ë¤Î¤«!!¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¹â¸«Âô¤µ¤ó¤¬¤ªºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ê¤ò¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¸«Âô¡¡¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
ºäºê¡¡¡Ö¾µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¹â¸«Âô¤¯¤ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Ëè²ó¤³¤Ã¤Á¤«¤Ê¡¢¤½¤ì¤È¤â¤³¤Ã¤Á¤«¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÃµ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÌ¤³«¤Î°ú¤½Ð¤·¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¡©
ºù°æ¡¡ËÍ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¹â¸«Âô¡¡ºäºê¤È¤ÏµÕ¤Ç¡¢ºù°æ¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ²½µå¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤Î±ð¤Î¤¢¤ëÀ¼¤ò¤è¤ê¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡ÈÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¡É¤È¤¤¤¦½Å¤á¤Î¸ÀÍÕ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºäºê¡¡¹â¸«Âô¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬À¸¤¤ë°ÕÌ£¤Ç¤·¤ç¡©
¹â¸«Âô¡¡ºäºê¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤³¤Î¥®¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¤«¡¢3¿Í¤Ç²Î¤¦¤È¤É¤¦¤¤¤¦¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È3¿Í¤Ç²»¤òÁÕ¤Ç¤ë¡É¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´ñ¿´¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ºäºê¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÏËÍ¤é¤ÎÀ¸¤¤ë¾Ú¤·¤À¤·¡¢ÎÈ¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½À¸¤¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¨¡¨¡ ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ºù°æ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤³¤½¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤Ç¤¹¤è¡£¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ï¿·¤·¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¾¯¤·¤Ï¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ºäºê¡¡¥é¥¸¥ª¤Ë±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµã¤¤Î¥á¡¼¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥é¥¤¥Ö¤ÎËÜ¿ô¤ÏÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤·¡£
¹â¸«Âô¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦Áý¤ä¤»¤Ê¤¤¤è¡¢ËÍ¤é71ºÐ¤Ç¤¹¤è?!
ºù°æ¡¡ÀÎ¤ÏÇ¯´Ö100ËÜ°Ê¾å¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Í¤§¡£
¨¡¨¡ ¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·¤ÊÍÍ»Ò¡É¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¸«Âô¡¡¤è¤¯¡ÖÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡Á¤¹¡Ê¤Ë¤Ã¤³¤ê¡Ë¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢
ºäºê¡¦¹â¸«Âô¡¡¡Ö¤¨¡¢¤½¤¦¤«¤¡¡©¡×¡ÊÇú¾Ð¡Ë
ºù°æ¡¡¤¢¤ë¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¸«Âô¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ÏÆÃÊÌÃç¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢10Âå¤Îº¢¤«¤éÇÏ¼¯¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Ëº£¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¨¡¨¡ ·ö²Þ¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¹â¸«Âô¡¡¤¯¤À¤é¤Ê¤¤·ö²Þ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ºäºê¡¡¤ß¤ó¤Ê¤òÂÔ¤¿¤Ê¤¤¤Ç¿©»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¥â¥á¤ë¡¢¤È¤«¤Í¡£
ºù°æ¡¡¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤í¤¦¡£
¹â¸«Âô¡¡¤À¤Ã¤Æ½ÐÁ°¤¬Íè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤ó¡£¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£
ºäºê¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤Ê¤ó¤«¤Î¼ýÏ¿¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡ÊÆ²ËÜ¡Ë¸÷°ì¤¯¤ó¤È¹ä¤¯¤ó¤¬¡¢¡È¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤è¤ê¤âËÍ¤é3¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¤ÏÊ¿ÏÂ¤À¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¸«Âô¡¡ËÍ¤é¤Ï3¿Í¤È¤â¼¡ÃËË·¤Ç¡¢¤·¤«¤âÌî¿´¤È¤«¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Îº¢¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡ÖÆð¼å¤À¡×¤È¤«¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢´ÔÎñ¤ò²á¤®¤¿º¢¤«¤é¾¯¤·¸«¤é¤ìÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ºäºê¡¡¼ã¤¤¿Í¤Ï¥í¥Ã¥¯¤È¤«¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤«¡¢ÀèÆþ´Ñ¤Ê¤¯´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ï¥í¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Í¤¨¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤â¡¢¡Ö50Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤è¤Ê¡×¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£
ºù°æ¡¡Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤â¤ó¤À¤è¤Í¡£
¹â¸«Âô¡¡¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
ºäºê¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áá¤¯¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼´Ñ¤ËÍè¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡£
ºù°æ¡¡¤½¤¦¤À¤è¡¢Áá¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡£
¹â¸«Âô¡¡¥Û¥ó¥È¤À¤è¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢Áá¤¯´Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºù°æ ¸
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¥®¥¿¡¼Ã´Åö¡£¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÃáÉã¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºäºê¹¬Ç·½õ
1954Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥óÃ´Åö¡£¡Ø¤·¤ª¤³¤¦¤¸¶Ì°æ»í¿¥¡ßºäºê¹¬Ç·½õ¤Î¤ªÂæ¾ì¥Õ¥©¡¼¥¯Â¼NEXT¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓNEXT¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£¹â¸«Âô½ÓÉ§
1954Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£¡Ø¹â¸«Âô½ÓÉ§¤ÎÈþÌ£¤·¤¤²»³Ú Èþ¤·¤¤¥á¥·¡Ù¡ÊBSÄ«Æü¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£»¨»ï¡Ø¥ª¡¼¥ëì¦Êª¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ç¾®Àâ¡Ö¥¤¥â¡¼¥¿¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£THE ALFEE
¥¸¡¦¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¡¡Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø·¯¤¬À¸¤¤ë°ÕÌ£¡Ù¡Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£ÄÌ¾ïÈ× ¡ï3,300¤Û¤«¡£ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ØCome on! ALFEE!!¡Ù¤ÎSeason10¡ÊÁ´3²ó¡Ë¤¬2026Ç¯1·î¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
