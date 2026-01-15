¹áÀî¸©·Ù¤¬¡Ö¿Í¿È°ÂÁ´Åý³ç´Æ¡×¿·Àß¤Ø¡¡»ùÆ¸µÔÂÔ¡¦¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤É¤Ç³ÆÉô½ð¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÉôÄ¹µé¥Ý¥¹¥È
¡¡¹áÀî¸©·Ù¤Î½ðÄ¹²ñµÄ¤¬15Æü³«¤«¤ì¡¢¸©Æâ12¤Î·Ù»¡½ð¤Î½ðÄ¹¤éÌó60¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾®ÎÓ²íÉ§ËÜÉôÄ¹¤Ï»ùÆ¸µÔÂÔ¡¦¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤É¤Î»ö°Æ¤ËÀìÌçÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢³ÆÉô½ð¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤Ï¤«¤ë¡Ö¿Í¿È°ÂÁ´Åý³ç´Æ¡×¤È¤¤¤¦ÉôÄ¹µé¥Ý¥¹¥È¤ò2026Ç¯4·î¤Ë¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¹â¾¾»Ô¤Î½÷À¤¬À¸¸åÈ¾Ç¯¤ÎÄ¹½÷¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤º¤Ë»à¤Ê¤»¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É»ùÆ¸µÔÂÔ¤äDV¡¢¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤É¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ê¿Í¿È°ÂÁ´´ØÏ¢»ö°Æ¤Ë¤Ï¡Ë¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÉôÌç¤¬Íí¤à¡£½ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÉô¤È¤ÎÏ¢·È¤âÉ¬Í×¡£ÎÏ¤Î¼å¤¤½÷À¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÁü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×