»³·Á¸©Æâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë´µ¼Ô¿ô¤Ï¸º¾¯¤âÂ¼»³¤ÈºÇ¾å¤Ï·ÙÊó¥ì¥Ù¥ëÂ³¤¯ ¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÏÁý²Ã
»³·Á¸©Æâ¤Ç11Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï6.87¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤ËÈæ¤Ù¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼»³¤ÈºÇ¾å¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©±ÒÀ¸¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê6.87¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ·ò½êÊÌ¤Ç¤Ï¡¢»³·Á»Ô¤ÈÃÖ»ò¡¢¾±Æâ¤ÏÃí°ÕÊó¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼»³¤ÈºÇ¾å¤Ï·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´µ¼Ô¿ô¤ÏÁ°¤Î½µ¤ËÈæ¤Ù20¿ÍÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹