¡Ú²òÀâ¡ÛÎ©·û¡ß¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ¡¡Áªµó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡¡½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±Æ°¤¤¬³èÈ¯²½
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï15Æü¸á¸å¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö²ò»¶¤Î°Õ¸þÅÁÃ£¡×¤«¤é¡¢¿·ÅÞ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¡£À¯¼£¤¬¡¢¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦À¯¼£Éô´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊ¿ËÜÅµ¾¼µ¼Ô¤¬¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¥®¥â¥ó¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1.¤Ê¤¼¡©¿·ÅÞ·ëÀ®¡Ä¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
2.¿·ÅÞ¤Ç¡Ö¾¡ÇÔµÕÅ¾¡×¤Î¿ô¤Ï¡©
3.¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ö¿·ÅÞ¡×¤É¤¦¤ß¤Æ¤¤¤ë¡©
¢£Î©·û´´Éô¡ÖÀ¯¸¢¤ÎÈãÈ½É¼¤ò1¤Ä¤Î¼õ¤±»®¤Ç¡×
¨¡¨¡1¤ÄÌÜ¡¢·ëÀ®¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÅöÁ³¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ì¤ÐÍ¿ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁªµóÀï¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¤¢¤ëÁªµóÀï¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¼Ô¤¬8ËüÉ¼¡¢Î©·û¤¬7ËüÉ¼¡¢¸øÌÀ¤¬2ËüÉ¼¤ÎÁªµó¶è¤¬¤¢¤ë¤È²¾Äê¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Î¾®Áªµó¶èÈæÎãÂåÉ½ÊÂÎ©À©¤Ç¤Ï¡¢¾®Áªµó¶è¤ÎÀï¤¤¤Ç¤ÏÉ¼¤ò°ìÈÖÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤¹¡£¿·ÅÞ¤¬·ëÀ®¤µ¤ìÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢7Ëü¤È2Ëü¤Ç9Ëü¤È¤Ê¤ê¼«Ì±ÅÞ¤òµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¡¢ÌîÅÞ¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡£
¤¢¤ëÎ©·û´´Éô¤Ï¡ÖÂ¿ÅÞ²½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌîÅÞ¤Î»à¤ËÉ¼¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÀ¯¸¢¤ÎÈãÈ½É¼¤ò1¤Ä¤Î¼õ¤±»®¤Ç³Î¼Â¤ËµÄÀÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡×¤È¡¢ÁÀ¤¤¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ì±¤ÈÎ©·û¤Ç¾¡ÇÔµÕÅ¾¤ÎÁªµó¶è¡¢»î»»¤Ï¡Ä
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢2¤Ä¤á¤Î¥®¥â¥ó¡£¿·ÅÞ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È°ì½ï¤ËÁªµó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È°ì½ï¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Áªµó·ë²Ì¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Áªµó·ë²Ì¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¡×¥Á¡¼¥à¤È¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡×¤Ê¤ÉÌîÅÞ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡×¤È¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¡×¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤·Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤¬¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¸º¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞÂ¦¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ã±½ã·×»»¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¡¢½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾®Áªµó¶è¤ÏÁ´Éô¤Ç132¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¡¢132¿Í¤Î¤¦¤Á¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌó55¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë72¿Í¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬µÕÅ¾¤µ¤ì¡¢ÇÔËÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÕÅ¾¤·¤Æ63¿Í¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÏÈæÎãÉü³è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎµÄÀÊ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¼«Ì±¤ÈÎ©·û¤Ç¾¡ÇÔ¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤Î¤¬60¡Á70ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦»î»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤È¡ÄÁªµóÀï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¨¡¨¡60¤È¤«70¤È¤«µÄÀÊ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÁªµóÀï¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²ó¤Î»î»»¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃ±½ã·×»»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÏÁªµó¶è¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÎ©·ûµÄ°÷¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤ëÎ©·û¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÃ±½ã¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ì±¤È¸øÌÀ¤Ï26Ç¯¤â¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤¬Á´¤ÆÎ©·û¤Ë¤¯¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡×¤È¡¢±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ì±¤Î¸«Êý¡Ö¶¼°Ò¡×¡Ö¤ª¼êÊÂ¤ßÇÒ¸«¡×
¨¡¨¡3¤Ä¤á¤Î¥®¥â¥ó¡£¤³¤Î¿·ÅÞ¤ÎÆ°¤¤ò¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤É¤¦¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÂç¤¤Ê¶¼°Ò¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤È¡Ö¤ª¼êÊÂ¤ßÇÒ¸«¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤Ë¤ï¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¼ã¼êµÄ°÷¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁªµó¶è¤ÏÀÜÀï¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù±ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï¡ÖÁªµóÀï¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢À¯¸¢´´Éô¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌîÅÞ¤âÁêÅö¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡¢ÊÌ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÁªµóÀï¤Ç¤à¤·¤í¹¶¤á¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÞ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤·¤¤ÅÞÌ¾¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÅÞ¤ÎÀ¯ºöÄ´À°¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡¡Ã»´ü·èÀï¤ÎÃæ¡¢²ÝÂê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡À¯ºöÄ´À°¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡©¤¿¤È¤¨¤Ð°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ç¤¤¤¨¤Ð°ÂÊÝË¡À©¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ç¤¤¤¨¤Ð¸¶È¯¤ò¤á¤°¤ëÅÞ¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¡¢°ìÃ×¤·¤¿À¯ºö¤ò¤É¤¦½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤«¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£