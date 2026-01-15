À¤³¦°ì¤Î¥Ð¥ó¥È¿¦¿Í¡¦ÀîÁê¾»¹°»á¤ÎÌîµåÅÂÆ²¡ÈÍîÁª¡É¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¤ÖÂ¦¤ÎÌäÂêÅÀ
¡Ú·¯Åç·½²ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¿Í´Ö¡Û
¡¡¥¹¥¯¥¤¥º¤¬¹¥¤¤À¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢ÆâÌî¼éÈ÷¿Ø¡¢Áö¼Ô¡¢»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¡¢1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ë²÷´¶¤ÏÅÀ¼è¤ê¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëÌîµå¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥×¥í¤Îµ»¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÆóÎÝÁö¼Ô¤ò»°ÎÝ¤ØÁ÷¤ëµ¾ÂÇ¡£¸«»ö¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Å¨¤Ç¤â´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¤·¡¢ÌîµåÅÂÆ²¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ëµ¿Ìä¤µ¤¨Éâ¤«¤Ö¡£
¡¡¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¤¿ÀîÁê¾»¹°»á¡Ê61¡Ë¤Ï2É¼Â¤ê¤º¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¤¬¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÁê»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËÄÌ»»533µ¾ÂÇ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»512µ¾ÂÇ¤Î¥¨¥Ç¥£¡¦¥³¥ê¥ó¥º»á¤òÈ´¤¡¢¥®¥Í¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í»þÂå¤ËÅö»þ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¿³È½¤Ë¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¤·¤Æ¡ÖÂåÂÇ¡¦ÀîÁê¡ª¡×¤È¹ð¤²¤¿¾Ð¤¤ÏÃ¤âÀ¸¤ó¤À¡£Å¨¤Ë·Ù²ü¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤ë¡£¤½¤ì¤ò533²óÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¤Î°Ñ°÷¤Ï¡¢ÌîµåÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ15Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¼Ô¤È¤¹¤ë¡×¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òËþ¤¿¤·¤ÆÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä»ä¤ÏÀîÁê»á¤ÎµÏ¿¤òÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë°Î¶È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¤Ë15Ç¯°Ê¾å¤â·È¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ç¤ÏÃ¯¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡2000°ÂÂÇ°Ê¾å¤¬¤ª¹¥¤ß¤Ê¤é¡ÖÌ¾µå²ñ¡×¡á¡ÖÌîµåÅÂÆ²¡×¤Ç¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤âµ¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ê¤É¤¤¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Î¡ÖÉ½¾´°Ñ°÷²ñµ¬Äø¡×Âè16¾ò¤ËÁª¹Í¤ÎÍ×·ï¤ò°Ê²¼¤ËÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè 16 ¾ò¡ÊÁª¹Í¤ÎÍ×·ï¡Ë
¡¡¶¥µ»¼ÔÉ½¾´°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¼¡¤ÎÍ×·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÎÁª¹Í¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ê1¡Ë»î¹ç¤ÇÉ½¸½¤·¤¿µÏ¿¡¢µ»½Ñ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ô
¡Ê2¡Ë½êÂ°¥Á¡¼¥àµÚ¤ÓÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿¼Ô
¡Ê3¡ËÌîµå¤ËÂÐ¤·À¿¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¼Ô
¡Ê4¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÌîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¼Ô
¤Ê¤ª¡¢´°Á´»î¹ç¤ÎÅêµå¡¢Ì¤Á¾Í¤ÎÄ¹µ÷Î¥ËÜÎÝÂÇ¡¢Ã±Ç¯ÅÙ¤ÎÂçµÏ¿¡¢¼ÂÆ¯¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î³èÌöÅù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤·¤ÆÁª¹Í¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅêÉ¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÏÀîÁê»á¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤¬¡Ê1¡Ë¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÀâÌÀ¤·¤Û¤·¤¤¡£
¡¡µ¾ÂÇ¤ÏÌîµå¤Îµ»½Ñ¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤É¤¦¤¾Ì¾¾è¤ê½Ð¤Æ¹â¾°¤Ê»ýÏÀ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Á°À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¥³¥ê¥ó¥º»á¤Ï1939Ç¯¤Ëµ¼ÔÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥³¥ê¥ó¥º»á¤òÈ´¤¤¤¿À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÀîÁê»á¤ÏÆüËÜ¤ÎÌîµåÅÂÆ²¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡1906Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç25Ç¯³èÌö¤·¤¿¥³¥ê¥ó¥º»á¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ïµ¾ÂÇ¿ô¤è¤êÄÌ»»3315°ÂÂÇ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¤ÈÈ¿ÏÀ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢3315°ÂÂÇ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¾ÂÇ¿ô¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿ÀîÁê»á¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤À¤·¡¢ÌîµåÅÂÆ²¤ÎÁª¹Í¤ÏÁª¤ÖÂ¦¡ÊÉ½¾´°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡Ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö2000°ÂÂÇ¡×¤ä¡Ö200¾¡¡×¤Ê¤ÉÌ¾µå²ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤¬¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÁª¤ÖÂ¦¤Î¿ÍÁª¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£