¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û°²²°£Ç£±¡¡»³¸ý¹ä¤¬Í½Áª¥é¥¹¥È¤ò¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ÆÀ©¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È£±£¸Æþ¤ê
¡¡¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡¦£Ç£±¡×¡Ê£±£µÆü¡¢°²²°¡Ë
¡¡Í½Áª¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿£´ÆüÌÜ£±£²£Ò¤Ï¡¢»³¸ý¹ä¡Ê£´£³¡Ë¡á¹Åç¡¦£¹£±´ü¡¦£Á£±¡á¤¬£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ÆÆÍ¤È´¤±¤Æ¾¡Íø¡£Á°È¾£¶£Ò¤Ï£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é£¶Ãå¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼²¼¤«¤é¤Î¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇòÀ±¤Ç½àÍ¥Æþ¤ê¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡¢¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢Å¸³«¤òÆÍ¤±¤ëÂ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤â¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï£±£²£Ò¤Ï£µ¹æÄú¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¡£Í½Áª¥é¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥¿¡¼¥ó¤ÇÍ¥½Ð¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤«¡£