¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤Ë500Ëü±ß¤ò5Ç¯Ç¯Íø0.3¡ó¤ËÍÂ¤±¤Æ¡¢1Ç¯²á¤®¤Æ·Ð²á¤ò¤ß¤¿¤éÉáÄÌÍÂ¶â¤¬12±ß¡£1Ëü5000±ß¤¬Æþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¡¢²È·×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¶â¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ÎÍøÂ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤Î5Ç¯Äê´ü¤ËÇ¯Íø0.3¡ó¤Ç500Ëü±ßÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1Ç¯¸å¤ËÉáÄÌÍÂ¶â¤Ë12±ßÆþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¡Ö¥Þ¥µ¥³¡×¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÉáÄÌÍÂ¶â¤Ë²¿¤âÆþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢500Ëü±ß¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÄê´ü´Ö¡¢500Ëü±ß¤òÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÆþ¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÉáÄÌÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¤¬0±ß¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬²¿Æü¤«¤¢¤Ã¤¿¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌÍÂ¶â¤ÎÍøÂ©¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢°ìÄê¤Î´üÆü¤ËÆü³ä¤ê¤Ç·×»»¤·¤ÆÆþ¶â¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÍøÂ©¤¬Æþ¶â¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£5Ç¯¤â¤Î¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤ÎÍøÂ©¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡Ö¥Þ¥µ¥³¡×¤µ¤ó¤¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿5Ç¯¤â¤Î¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤ÎÍøÂ©¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï5Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ÇËþ´ü»þ¤Ë¼«Æ°·ÑÂ³¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢ÍøÂ©Ê¬¤¬ÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÆþ¶â¤µ¤ì¤ë¸µ¶â·ÑÂ³¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤È¡¢ÍøÂ©Ê¬¤ò´Þ¤á¤Æ·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¸µÍø·ÑÂ³¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°·ÑÂ³¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
Q¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç500Ëü±ß¤ò5Ç¯Ç¯Íø0.3¡ó¤ËÍÂ¤±¤Æ¡¢1Ç¯²á¤®¤Æ·Ð²á¤ò¤ß¤¿¤éÉáÄÌÍÂ¶â¤¬12±ß¤Ç¤·¤¿¡£1Ëü5000±ß¤¬Æþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç500Ëü±ß¤ò5Ç¯Ç¯Íø0.3¡ó¤ËÍÂ¤±¤Æ¡¢1Ç¯²á¤®¤Æ·Ð²á¤ò¤ß¤¿¤éÉáÄÌÍÂ¶â¤¬12±ß¤Ç¤·¤¿¡£Äê´üÍÂ¶âÍøÂ©¤Î1Ëü5000±ß¤¬Æþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤¼12±ß¤Ê¤Î¤«¤ª¿Ò¤Í¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Þ¥µ¥³¤µ¤ó¡Ë
A¡§ÉáÄÌÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¤¬0±ß¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬²¿Æü¤«¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ã±½ã¤ËÉáÄÌÍÂ¶â¤ÎÍøÂ©¤¬12±ß¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£Äê´üÍÂ¶â¤ÎÍøÂ©¤ÏËþ´ü»þ¤Ë¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£5Ç¯¤â¤Î¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤ÎÍøÂ©¤Ï5Ç¯¸å¤ËÌó6Ëü±ß¼å¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â¤Ï¶âÍø¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤ºÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¶âÍø¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍøÂ©³Û¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
5Ç¯¤â¤Î¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤ÎÍøÂ©¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï5Ç¯¸åÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÆþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍøÂ©¤¬12±ß¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÉáÄÌÍÂ¶â¤ÎÍøÂ©¤¬12±ß¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤ÏÆü³ä¤ê¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍøÂ©¤«¤éÀÇ¶â¤¬°ú¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¼èÍøÂ©¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Äê´üÍÂ¶â¤ÎÍøÂ©¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê5Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀÇ°ú¤¸å¤ÎÍøÂ©³Û¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÀÇÎ¨¤Ï20.315¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î¶â³Û1Ëü5000±ß¤¬ÍøÂ©¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢5Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©³Û¤Ï¡¢6Ëü±ß¼å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ÇËþ´ü»þ¤Ë¼«Æ°·ÑÂ³¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢ÍøÂ©Ê¬¤¬ÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÆþ¶â¤µ¤ì¤ë¸µ¶â·ÑÂ³¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤È¡¢ÍøÂ©Ê¬¤ò´Þ¤á¤Æ·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¸µÍø·ÑÂ³¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°·ÑÂ³¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
