¿·³ã¸©¤Î½½ÆüÄ®·Ù»¡½ð¤Ï15Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼ÖÅù¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤Î23ºÐÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï1·î13Æü¸áÁ°10»þº¢¤«¤é¸á¸å3»þÈ¾º¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâ¤ÎÃóÎØ¾ì¤Ç¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡Ê»þ²Á¹ç·×Ìó3Ëü4000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½½ÆüÄ®½ð´ÉÆâ¤ÎÆ»Ï©¾å¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬ÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿ÃË¤Ë¿¦Ì³¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤íÈ¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤ó¤ÀÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ§¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤ËÅð¤ó¤À¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤Î¾Ü¤·¤¤Â¼è¤ê¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
