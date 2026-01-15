¤ªÅÚ»º¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡ÖÉÙ»³¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¥«¥â¥ó¥Ñ¡¼¥¯¿·Ì«¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
Æ»¤Î±Ø¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤äÊ¸²½¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤ªÅÚ»º¤¬¿ôÂ¿¤¯ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¿§Ë¤«¤ÊÆÃ»ºÉÊ¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¤ÎÍ¾±¤¤ò²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£Î©¤Á´ó¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¤¤ë¡¢¤ªÅÚ»º¼«Ëý¤ÎÆ»¤Î±Ø¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î18¡Á19Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷222¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ªÅÚ»º¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡ÖÉÙ»³¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö³¤Á¯·Ï¤Î¤ªÅÚ»º¤¬ËÉÙ¡£Çò¥¨¥Ó¤Î¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ê¤É¤³¤Î¾ì½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤âÂ¿¿ô¤ß¤é¤ì¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¹âÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÉÙ»³ÏÑ¤ÎÌ¾Êª¡ØÇò¤¨¤Ó¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡È³¤¤Î¹¬¡É¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¡¢¡ÖÆ»¤Î±Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¤ä³¤»ºÊª¤äÆÃ»ºÉÊ¡¢Çò¥¨¥Ó¤ò»È¤Ã¤¿¤»¤ó¤Ù¤¤¤ä¤ªµÛ¤¤Êª¤ä²Ã¹©ÉÊ¤Ê¤É¤ªÅÚ»º¤¬ËÉÙ¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö³¤»ºÊª¤äÉ¹¸«µí¤Ê¤É¡¢ÉÙ»³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö³¤»ºÊª¤äÃÏ¸µÌ¾»º¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Êª¡ØÉ¹¸«¤¦¤É¤ó¡Ù¤äµû²ðÎà¤ò»È¤Ã¤¿²Ã¹©ÉÊ¤âÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¿©¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¤¿¤á´Ñ¸÷µÒ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÇã¤¤Êª¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§¥«¥â¥ó¥Ñ¡¼¥¯¿·Ì«¡Ê¼Í¿å»Ô¡Ë¡¿35É¼ÉÙ»³ÏÑ¤ËÌÌ¤·¤¿¼Í¿å»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥«¥â¥ó¥Ñ¡¼¥¯¿·Ì«¡×¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆ»¤Î±Ø¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¨¤Ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ê¤É¤ÎÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªÅÚ»º¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷¤ÎÎ©¤Á´ó¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§É¹¸«¡ÊÉ¹¸«»Ô¡Ë¡¿45É¼ÉÙ»³ÏÑ±Û¤·¤ÎÎ©»³Ï¢Êö¤òË¾¤àÀä·Ê¤ÎÃÏ¡¦É¹¸«»Ô¤Ë¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø¡ÖÉ¹¸«¡×¤Ï¡¢É¹¸«µù¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥ë¥á¤ä¡¢³¤»ºÊª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤ªÅÚ»º¤ÎËÉÙ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£²¹Àô»ÜÀß¤äÃÏ¸µ»º¤ÎÌîºÚ¡¦²Ã¹©ÉÊ¤Ê¤É¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©Æâ³°¤«¤éË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ë¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)