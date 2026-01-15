Ãæ¹ñÌ±¹Ò¡¢2025Ç¯¤Ë¹ñºÝ²ßÊªÏ©Àþ209ËÜ¤ò¿·Àß
Ãæ¹ñÊªÎ®¹ØÇãÏ¢¹ç²ñ¹Ò¶õÊªÎ®Ê¬²ñ¤Î1·î14Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Ê¬²ñ¤Î°ì»þÅª¤Ê½¸·×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÃæ¹ñÌ±¹Ò¤¬¿·¤¿¤Ë³«Àß¤·¤¿²ßÊªÍ¢Á÷Ï©Àþ¤ÏÎß·×247ËÜ¤Ç¡¢¤¦¤ÁÃæ¹ñ¹ñÆâÀþ¤Ï38ËÜ¡¢¹ñºÝÀþ¤Ï209ËÜ¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ßÊªÏ©Àþ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï2025Ç¯¤âºÇÅ¬²½¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¼çÍ×ÅÔ»Ô·²¤äÅÔ»Ô·÷¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¥ë¡¼¥È¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¹ñºÝ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤ÎÏ¢·ë¤¬¤µ¤é¤Ë¶ÛÌ©²½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¤¹¤Ç¤Ë50¥«¹ñ¤Î106ÅÔ»Ô¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ËÃæ¹ñÌ±¹Ò¤¬¿·Àß¤·¤¿²ßÊª¹ñºÝÏ©Àþ¤Ë¥¢¥¸¥¢Ï©Àþ¤¬ºÇÂ¿¤Ç102ËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢²¤½£Ï©Àþ¤¬81ËÜ¡¢ËÌÊÆÏ©Àþ¤¬17ËÜ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Ï©Àþ¤¬3ËÜ¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢Ï©Àþ¤¬3ËÜ¡¢ÆîÊÆÏ©Àþ¤¬3ËÜ¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½¸·×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ë¤Ï2025Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¤Ç17¼Ò¤Î²ßÊª¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢²ßÊªÀìÍÑµ¡¤ÎÁí¿ô¤Ï2024Ç¯¤è¤ê26µ¡Áý¤Î272µ¡¤È¤Ê¤ê¡¢²ßÊªÀìÍÑµ¡ºà¿ô¤¬ºÆ¤Ó²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²ßÊªµ¡¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ßÊªÀìÍÑµ¡ºà¤Î¾å°Ì3°Ì¤ÏB737¡¢B757¡¢B777¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î77¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë