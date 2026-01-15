¿·¡Ö¡È¾®¤µ¤Ê¡É¹âµéSUV¡×½é¸ø³«¡ª Á´Ä¹4.4mµé¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¡×¡õ»Â¿·¡È¥ª¥·¥ã¥ì¡É¥°¥ê¥ëºÎÍÑ¡ª Ç³Èñ¤¬ÎÉ¤¤1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö¥¿¡¼¥Ü¡×ÅëºÜ¡ª 2026Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖDS No4¡×TAS¤ËÅÐ¾ì
¼ÖÌ¾°ì¿·¡ª ¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¤¬¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤Ë¿Ê²½
¡¡Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡ÊTAS¡Ë¤Ø¤Ï½é½ÐÅ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£TAS2026¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥é¥ó¥ÉÉôÌç¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¥×¥¸¥ç¡¼¡¿¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¿DS¥ª¡¼¥È¥â¥Ó¥ë¡Ë¤«¤é¡¢2026Ç¯¤ËÆüËÜÆ³ÆþÍ½Äê¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤ÁDS¥ª¡¼¥È¥â¥Ó¥ë¤«¤é¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¿··¿¡ÖDS No4¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¡Ë¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Á´Ä¹4.4mµé¤Î¿·¡Ö¡È¾®¤µ¤Ê¡É¹âµéSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç¡Ë
¡¡Ê¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤Ì¾¾Î¤Ç¤¹¤¬¡¢DS¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ï2025Ç¯¤ËËÜ¹ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖDS No8¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼ÖÌ¾¤ò¡ÖDS No¡Ü¿ô»ú¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎDS No4¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿·Ì¾¾Î¤ÎÂè1¹æ¼Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤³¤½ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¸½¹Ô¡ÖDS 4¡×¤ÎÂçÉý²þÎÉ¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4415mm¡ßÁ´Éý1830mm¡ßÁ´¹â1495mm¤Ç¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤Ï5Ì¾¡£´ðËÜÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤òÆ§½±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TAS¤Î²ñ¾ì¤Ç¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬¡ÖDS 4¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤ª¹Í¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢¥·¥ã¥·´ØÏ¢¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸½¹ÔDS 4¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ï·àÅª¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢DS 4¤ÈÆ±¤¸¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤ÊÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë½ÄÊý¸þ¤ØÇÛ¤µ¤ì¤¿¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥°¥ê¥ëÃæ±û¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡Ö²£°ìÊ¸»ú¤ÎÇËÀþ¡×¤Ø¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹¡£¤³¤Î¸÷¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¥°¥ê¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ø¤ÈÂ³¤¡¢¤µ¤é¤ËÃæ±û¤ÎDS¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¼«ÂÎ¤â¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£DS¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ý¤ÄÁ°±ÒÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÁØ¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¼þ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤ËÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Éô¤Ë¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È·Á¼°¤Ç¡ÖDS AUTOMOBILES No4¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¿·¤¿¤ËÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤âºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹ÔDS 4¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤ËºÇ¿·¤ÎÅÅÆ°²½¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÖPureTech¡×Ä¾Îó3µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ136ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯230Nm¡Ë¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÆâÂ¢·¿¤ÎÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ20ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯51Nm¡Ë¤È48V¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊMHEV¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¿·³«È¯¤Î6Â®¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¡ÖeDCS6¡×¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢Á°ÎØ¤ò¶îÆ°¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥È¡¼¥¿¥ë½ÐÎÏ¤Ï145ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊPHEV¡Ë¤äBEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Ï¤³¤Î1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼MHEV¤Î°ìËÜ²½¤È¤Ê¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÇ³ÈñÀÇ½¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï20.1km¡¿L¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤ËÇ÷¤ë¹¥Ç³Èñ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢·ÐºÑÀ¤Ø¤Î·üÇ°¤Ï¾¯¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²óTAS¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3¼Ö¼ï¡Ê¥×¥¸¥ç¡¼5008¡¢¥·¥È¥í¥¨¥óC5¥¨¥¢¥¯¥í¥¹¡¢DS No4¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎDS No4¤ÎÈ¯Çä¤¬ºÇ¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸½¹Ô¤ÎDS 4¤¬Ê»Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¹ÔDS 4¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¤Î¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢C¥»¥°¥á¥ó¥ÈNo.1¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë¤Ç¤âÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬360Ëü±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¹âÃÍ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿··¿No4¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤êÁê¾ì¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤Ê´é¤Ä¤¤«¡¢É¾²Á¤ÎÄê¤Þ¤Ã¤¿¸½¹Ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¡£¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Çº¤ß¤É¤³¤í¤«¤ÄÁª¤Ó¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£