¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º¡õ¥Õ¡¼¥É¤¬¸ø³«¡ª¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Ê¤ÉÅÐ¾ì¤Ø
¡¡¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÍ·±àÃÏÆâ¤Ë¡¢2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù½é¤Î¾ïÀß»ÜÀß¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤ª¤è¤Ó¥Õ¡¼¥É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½éÂå¸æ»°²È¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤â¡ª¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡õ¥Õ¡¼¥É°ìÍ÷
¢£¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¡¡¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ï¡¢Ìó2¡¥6¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¹¤µ¤òÍ¤¹¤ëÉßÃÏÆâ¤Ç600É¤¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²°³°¾ïÀß»ÜÀß¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¡¢»ÜÀßÆâ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Ç¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯ºÌ¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë°áÁõ¤òÃå¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤ä¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥×¥ê¥ó¤ä¥³¥À¥Ã¥¯¤é¿Íµ¤¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¥ã¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¡¢Ž¢¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈŽ£¤ÈŽ¢¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥óŽ£¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¡¢¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡¢¥Ò¥È¥«¥²¡¢¥¼¥Ë¥¬¥á¤¬¤ï¤¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î´é·¿¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÍÑ°Õ¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¡×¤ä¡Ö¥«¥Ó¥´¥ó¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ï¥´¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇäÍ½Äê¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢º£¸å¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÊC¡Ë2026 Pokemon¡¥ ¡ÊC¡Ë1995¡¾2026 Nintendo¡¿Creatures Inc¡¥¡¿GAME FREAK inc¡¥
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½éÂå¸æ»°²È¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤â¡ª¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡õ¥Õ¡¼¥É°ìÍ÷
¢£¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¡¡¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ï¡¢Ìó2¡¥6¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¹¤µ¤òÍ¤¹¤ëÉßÃÏÆâ¤Ç600É¤¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²°³°¾ïÀß»ÜÀß¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¡¢»ÜÀßÆâ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Ç¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯ºÌ¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡¢¥Ò¥È¥«¥²¡¢¥¼¥Ë¥¬¥á¤¬¤ï¤¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î´é·¿¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÍÑ°Õ¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¡×¤ä¡Ö¥«¥Ó¥´¥ó¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ï¥´¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇäÍ½Äê¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢º£¸å¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÊC¡Ë2026 Pokemon¡¥ ¡ÊC¡Ë1995¡¾2026 Nintendo¡¿Creatures Inc¡¥¡¿GAME FREAK inc¡¥
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£