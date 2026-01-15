¡ÚÇðºê´¢±©¸¶È¯¡ÛÅìµþÅÅÎÏ¤¬±Ä¶È±¿Å¾¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¸øÉ½¡Ö½ê°÷¤ò¤¢¤²¤Æ¥×¥é¥ó¥È¤Î°ÂÁ´¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ú¿·³ã¡Û
Íè½µ20Æü(²Ð)¤ËºÆ²ÔÆ¯¤òÍ½Äê¤¹¤ëÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï±Ä¶È±¿Å¾¤Þ¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¤ËÀ©¸æËÀ¤ò°ú¤È´¤6¹æµ¡¤Î¸¶»ÒÏ§¤òºÆ²ÔÆ¯¤·¤¿¤Î¤Á¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë½ÐÎÏ¤ò20%¤Ë¾å¤²¤Æ´ØÅì¤Ø¤ÎÁ÷ÅÅÀþ¤ËÀÜÂ³¤·ÅÅµ¤¤òÁ÷¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢31Æü¤´¤í¤«¤é¿ôÆü´Ö¡¢°ìÅÙ±¿Å¾¤òÄä»ß¤·¤ÆÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¡£ºÆ¤Ó²ÔÆ¯¤·¤¿¤¢¤È¤ÏÈ¯ÅÅµ¡¤Î½ÐÎÏ¤ò100%¤Ë¤·¤Æ2½µ´ÖÄøÅÙ¡¢¸¶»ÒÏ§Á´ÂÎ¤¬Àµ¾ï¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¡£¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Îµö²Ä¤¬²¼¤ê¼¡Âè¡¢2·î26Æü°Ê¹ß¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¢£Çðºê´¢±©¸¶È¯ µÆÀî¹À¥æ¥Ë¥Ã¥È½êÄ¹
¡Ö¤Þ¤À¤¤¤í¤ó¤Ê³ÎÇ§¤¹¤ëºî¶È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤â¤·¤Ê¤¬¤é½ê°÷¤ò¤¢¤²¤Æ¥×¥é¥ó¥È¤Î°ÂÁ´¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¡ÖÉÔ¶ñ¹ç¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
