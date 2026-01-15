STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¹â»Ô¼óÁê¤¬ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤òÁá´ü²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£±·î£±£µÆü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

£²£°£²£´Ç¯½°±¡Áª¤ÎËÌ³¤Æ»Æâ¤ÎÁªµó·ë²Ì¤Ç¤¹¡£

£±£²¤¢¤ë¾®Áªµó¶è¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï£¹¾¡¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï£³¾¡¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÈæÎãÂåÉ½ËÌ³¤Æ»¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì£³µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±¤â£±µÄÀÊ¤º¤Ä³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤È¤­¸øÌÀÅÞ¤Ï¤Þ¤À¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÀªÎÏÃÏ¿Þ¤¬¤É¤¦ÅÉ¤êÂØ¤ï¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£