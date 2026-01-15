¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡G2ÃáÉãµÜÈÞµÇ°ÇÕ¡ÛÂôÅÄ¾°Ìé¡¡ÃÏ¸µSG¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡ÖÍ¥½Ð¤Ï¥Î¥ë¥Þ¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤ÎG2¡ÖÂè69²ó·ë³ËÍ½ËÉ»ö¶È¶¨»¿¡¡ÃáÉãµÜÈÞµÇ°ÇÕ¡×¤¬¡¢16Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡½éÆü¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö¤Ó¤ï¤³¥É¥ê¡¼¥à¡×¤Ë6¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÂôÅÄ¾°Ìé¡Ê26¡á¼¢²ì¡Ë¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¶¥Áö¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÊ³µ¯¤¹¤ëºàÎÁ¤¬¤¢¤ë¡£ÅöÃÏ³«ºÅ¤ÎSG¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¡Ê7·î28Æü¡Á8·î2Æü¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ìÁè¤¤¤À¡£
¡¡¸½ºß13ÅÀ¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊG1¡¦G2¤ÎÍ¥½Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÆ±¶¥Áö¤Î´°Áö¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç·×¡Ë¤ò²Ã»»¤¹¤Ù¤¯¡ÖÍ¥½Ð¤Ï¥Î¥ë¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¡£
¡¡ÃæÅç¹§Ê¿¡¢³Þ¸¶Î¼¡¢ÂÀÅÄÏÂÈþ¤ÎSG¥¦¥¤¥Ê¡¼¤éV¸õÊäÁê¼ê¤ËÂç³°6¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢2Ï¢ÂÐÎ¨¾å°Ì¤Î¡È¥Ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¥â¡¼¥¿¡¼¡É¤Ç¤¢¤ë69¹æµ¡¡Ê42.2¡ó¡Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¾å¡¹¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¹¥Áö¤·¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£