¡Ú±àÅÄ¶¥ÇÏ¡¡¥³¥¦¥Î¥È¥ê¾Þ¡Û¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥ó¥Ð¡¼¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¡±ÊÅçÂÀÏº»Õ¤Ï½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ
¡¡±àÅÄ¶¥ÇÏ¤Î¡ÖÂè6²ó¥³¥¦¥Î¥È¥ê¾Þ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¼¸¶Íýµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥ó¥Ð¡¼¡ÊÌÆ6¡á±ÊÅçÂÀ¡Ë¤¬5ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£±ÊÅçÂÀÏº±¹¼Ë¤¬½Å¾Þ½é¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸ÞÊ¬¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÏÈ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¡£¡ÖÀÞ¤ê¹ç¤¤ÌÌ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¹Ô¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤Ê¤È¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²¼¸¶¡Ë¡£Æ»Ãæ¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤ò´°Á´¤Ë¾¸°®¡£¼ê±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÄ¾Àþ¤Ø¤ÈÆþ¤ê¡¢¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Î²¼¸¶¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤àÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±ÊÅçÂÀ»Õ¤Ï¤³¤ì¤¬½é½Å¾ÞÀ©ÇÆ¡£¡Ö°ì¤Ä¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¼¡Áö¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¥Þ¥¤¥ë¡Ê2·î19Æü¡¢³Þ¾¾1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£Ê¼¸Ë¤Î¿·¤¿¤Ê½÷²¦¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤À¡£