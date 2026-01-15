¼«Æ°¼Ö¼èÆÀÀÇÇÑ»ß¡¢ÀèÁ÷¤ê¤â¡¡½°±¡²ò»¶¡¢´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ÎÀ®Î©ÃÙ¤ì
¡¡23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤¬4·î°Ê¹ß¤Ë¤º¤ì¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ë¡°ÆÄó½Ð¤ä¿³µÄ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤¿¤á¡£¼«Æ°¼Ö¼èÆÀ»þ¤Ë¤«¤«¤ëÃÏÊýÀÇ¡Ö´Ä¶ÀÇ½³ä¡×¤ÎÇ¯ÅÙËöÇÑ»ß¤ä¡¢·ÚÌý°ú¼èÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤Î4·î1ÆüÇÑ»ß¤¬ÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸ºÀÇ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊä½õ¶â¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤Ç²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´ÇÈÄÀ¯ºö¤Î¼Â¹Ô¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÎãÇ¯¡¢¹ñÀÇ¤äÃÏÊýÀÇ²þÀµ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëË¡°Æ¤ò2·î¾å½Ü¤´¤í¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¡¢¿³µÄ¤ò·Ð¤Æ3·îËö¤Þ¤Ç¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡£¿·Ç¯ÅÙ¤ò·Þ¤¨¤ë4·î¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë²þÀµÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡À®Î©¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢Ë¡Î§¤Ç3·îËö¤Ë´ü¸Â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ºÀÇÀ©ÅÙ¤ò±äÄ¹¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÀ³²¤âÀ¸¤¸¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÚÃÏÇäÇã¤ËÈ¼¤¦½êÍ¸¢ÅÐµ¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¤Ï¡¢·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÀÇÎ¨¤¬1.5¡ó¤«¤é2¡ó¤Ë¾å¤¬¤ë¡£À¯ÉÜ¡¢Í¿ÅÞ¤Ï·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤ò°ìÄê´ü´Ö±äÄ¹¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤®Ë¡°Æ¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢º®Íð²óÈò¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤¿¡£