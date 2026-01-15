¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û2026Ç¯¤Î¾ÜºÙÆüÄø¤òÈ¯É½¡¡¥Û¡¼¥àÁ´72»î¹ç¥¨¥¹¥³¥ó³«ºÅ¡¡Ê¿Æü¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ï8»î¹ç
¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï»î¹ç»þ´ÖÆþ¤ê¾ÜºÙÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï3·î27Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¡¢¸á¸å6»þ30Ê¬¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¡£31Æü¤«¤é¥Û¡¼¥à¤ØÌá¤ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¤È3Ï¢Àï¡¢°ú¤Â³¤¥Û¡¼¥à¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È3»î¹çÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï2023Ç¯¤«¤é¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤ËËÜµòÃÏ¤ò°Ü¤·¡¢Æ±Ç¯¤«¤é¸ø¼°Àï¤ÏÁ´¤ÆÀìÍÑµå¾ì¤Ç»î¹ç¤ò³«ºÅ¡£º£µ¨¤â¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥àÁ´72»î¹ç¤ò¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿Æü¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ï6·î23Æü(²Ð)¤È24Æü(¿å)¤Î¥í¥Ã¥Æ2Ï¢Àï¡¢7·î14Æü(²Ð)¤«¤é16Æü(ÌÚ)¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3Ï¢Àï¡¢8·î18Æü(²Ð)¤«¤é20Æü(ÌÚ)¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3Ï¢Àï¡¢¹ç·×8»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£