¶âÂô»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤ÎºÆÀ°È÷¤¬Á°¿Ê¡¡ÀÄ²ÌÉôÌç°ÜÅ¾Àè¤È¤·¤Æ¶âÂô¹Á¤ÎÀÐÀî¸©¹©¶ÈÍÑÃÏ¡¡¶âÂô»Ô¤Ë¾ùÅÏ¤Ø
¶âÂô»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤ÎºÆÀ°È÷¤ØÁ°¿Ê¤Ç¤¹¡£ÀÐÀî¸©¤Ï15Æü¡¢ÀÄ²ÌÉôÌç¤Î°ÜÅ¾Àè¤È¤·¤Æ¶âÂô¹Á¶á¤¯¤Î¸©ÍÃÏ¤ò¶âÂô»Ô¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï·µà²½¤Ë¤è¤êºÆÀ°È÷¤¬É¬Í×¤Ê¶âÂô»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¡£
¶âÂô»Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÀÄ²ÌÉôÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸©ÍÃÏ¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¸½ºß¤Î±ØÀ¾ËÜÄ®¤«¤é3.5¥¥íÎ¥¤ì¤¿¶âÂô¹ÁÅìÉô¤Î¹©¶ÈÍÑÃÏ¡£
¶âÂô¹Á¤ä¤Î¤ÈÎ¤»³³¤Æ»¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡Ö¶âÂô»Ô¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤Ï¸©»ÔÏ¢·È¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤ê°ìÁØ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¡£¸òÎ®¤ÎµòÅÀ¡£¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
°ÜÅ¾¤¹¤ëÀÄ²ÌÉôÌç¤Ï¡¢2031Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿·úÊª¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤¬¡¢µîÇ¯12·îËö¤ÇÁ´¤Æ¤Î»ÔÄ®¤Ç´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4Ëü2000ÅïÍ¾¤ê¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¡¢ÀÐÀî¸©¤Ïº£¸å¡¢½êÍ¼Ô¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢²òÂÎ¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ëÊÌ´ÉÍý·úÊª¤Î²òÂÎ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£