¡¡º£Ç¯¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡á£¶£´¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¡£º£²ó¤«¤é¸õÊä¼ÔÆþ¤ê¤·¤¿Æ£Àîµå»ù»á¡Ê£´£µ¡á¸½ºå¿À´ÆÆÄ¡Ë¡¢´ä·¨µ×»Ö»á¡Ê£´£´¡á¸µ¶áÅ´¡¢³ÚÅ·¤Ê¤É¡Ë¡¢¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê£´£¶¡á¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍîÁª¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£´£µ¥»¡¼¥Ö¤ÎÆ£Àî»á¤Ï£¶£¶É¼¡ÊÆÀÉ¼Î¨£±£¹¡¦£´¡ó¡Ë¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£·£°¾¡¤Î´ä·¨»á¤Ï£²£²É¼¡ÊÆ±£¶¡¦£µ¡ó¡Ë¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£·£°¾¡£·£°£Ó¤Î¸Þ½½Íò»á¤Ï£µÉ¼¡ÊÆ±£±¡¦£µ¡ó¡Ë¤Ç¡¢ÅöÁª¤ËÉ¬Í×¤Ê£²£µ£¶É¼¡Ê£·£µ¡ó¡Ë¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸Þ½½Íò»á¤Ï£³¡óÌ¤Ëþ¤Î¤¿¤á¡¢µ¬Äø¤Ë¤è¤ê¼¡²ó¤Ï¸õÊä¤«¤é³°¤ì¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼»á¡¢¾å¸¶¹À¼£»á¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ»á¤¬¸õÊä¼ÔÆþ¤ê¤·¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬£±Ç¯ÌÜ¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¡£º£²ó¤¬£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¾å¸¶»á¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î£±£°£²É¼¡ÊÆÀÉ¼Î¨£²£¹¡¦£²¡ó¡Ë¤«¤é£±£´£µÉ¼¡ÊÆ±£´£²¡¦£µ¡ó¡Ë¡¢°¤Éô»á¤Ï£·£¸É¼¡Ê£²£²¡¦£³¡ó¡Ë¤«¤é£¸£µÉ¼¡ÊÆ±£²£´¡¦£¹¡ó¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉ¼¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£