¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾åÂôÄ¾Ç·¤¬¡ÖÍ¸¶¤Ê¤£²£¶Ç¯¡×¤Ø·è°Õ¡ÖÍ¸¶¤µ¤ó¤¬È´¤±¤ë¤È¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÃ¯¤«¤¬¡Ä¡×£±£¸£°Åêµå²ó¤ò¥Î¥ë¥Þ¤ËÀßÄê
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¡ÖÍ¸¶¤Ê¤£²£¶Ç¯¡×¤ØÂç¹õÃì¤ÎÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤ÇºÂ¤Ã¤¿Êá¼ê¤Ë£³£°µå¡££²£´¡¢£²£µÇ¯¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¡¢£²£µÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£±£·£µ¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿Í¸¶¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¡ÖÅ´¿Í²½¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¸¶¤µ¤ó¤¬È´¤±¤ë¤È¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÃ¯¤«¤¬¾Ã²½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Î£²£µÇ¯¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢£²£³»î¹ç¤Ç¤È¤â¤Ë¼«¸ÊºÇ¹â¤Î£±£²¾¡¡Ê£²£±Ç¯¤â£±£²¾¡¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£·£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖµîÇ¯¡Ê£²£µÇ¯¡Ë°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Í¸¶¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¡Ê¥ì¥Ù¥ë¡Ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î£²£³Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£·£°²óÄ¶¤¨¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£
¡¡£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ÏÊ¿¶ÑµåÂ®¤Î¸þ¾å¤òµá¤á¡¢¥¦¥§¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç£³¡Á£´¥¥í¤Û¤ÉÁýÎÌ¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸º¤é¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤â¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÚÎÌ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç£¹£²¥¥í¤Î¡Ö¼«¸ÊºÇ½ÅÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï½½Ê¬¤À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤â¡¢Ìîµå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ê¤Ã¤¿Êý¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¹Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ä¡×¤Èº£¸å¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ù¥¹¥ÈÂÎ½Å¤Ø¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸ªÉª¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¡£¡ÖÌîµå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä°Ê³°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Åêµå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ°ºî¤¬Îý½¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅêµåÆ°ºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥á¥Ç¥£¥·¥ó¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤ÎÆ°¤¤òÈ¿Éü¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¡¢ÅÐÈÄ£²ÆüÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç£´£°¡Á£µ£°µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤½¤ì¤â¸º¤é¤»¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë¤¿¤á¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ëÍ¸¶¤µ¤ó¡£¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿Í¸¶¤µ¤ó¤Ï¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢£²£¶Ç¯¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ÏÁêÅö¡£¡ÖµîÇ¯¡Ê£²£µÇ¯¡Ë¡¢Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤È¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¡¢ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£