¥«¥ó¥Ñ¥Á¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç»²²Ã¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Á¤Ê¤ÉÆÃ»ºÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤â¡×¼¯»ùÅç
¡Ú¥«¥ó¥Ñ¥Á¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Û
¿©¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂç¶ùÈ¾Åç¤Î¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥Á¡×¤ò¹¤¯PR¤·¤è¤¦¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤¬½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤É¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂâ¤¬MBC¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¶ù¥«¥ó¥Ñ¥Á³¹Æ»¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ï¡¢Âç¶ù¤ÎÆÃ»º¤Ç¤¢¤ë¥«¥ó¥Ñ¥Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸©Æâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¡¢¤ª¤ª¤¹¤ß´Ñ¸÷Ì¤Íè²ñµÄ¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ë¤Ï¡¢Âç¶ù¥¨¥ê¥¢¤Ç¥«¥ó¥Ñ¥ÁÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë°û¿©Å¹21Å¹ÊÞ¤È¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÆ»¤Î±Ø¤Ê¤É13¤«½ê¤Î¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ34¤«½ê¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¡¢½¸¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤«¤Î¤ä¥«¥ó¥Ñ¥Á¤Î»É¿È¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç¶ù¥«¥ó¥Ñ¥Á³¹Æ»¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ï¡¢1·î17Æü¤«¤é2·î15Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±þÊçÊýË¡¡¢»²²ÃÅ¹ÊÞ¤È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ü¤·¤¯
¡Ú³µÍ×¡Û¢£±þÊçÊýË¡ 1.QR ¥³ー¥É¤«¤é¥¢¥×¥ê¤ò¼èÆÀ 2.Å¹ÊÞÅù¤Î QR ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ 3.¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë±þÊç
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È(ÃêÁª¤Ç¹ç·×30¿Í)¡Ú6¥Ý¥¤¥ó¥È¾Þ¡Û¼¯²°µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ö¤«¤Î¤ä¥«¥ó¥Ñ¥Á¤Î»É¿È(ÎäÅàÇÛÁ÷)¡× ¡Ú4¥Ý¥¤¥ó¥È¾Þ¡Û¿â¿åµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥Á¤Î¥Ó¥ó¥¿¼Ñ¡× ¡Ú2¥Ý¥¤¥ó¥È¾Þ¡ÛÂç¶ùÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É
¡¦¡¦ ¡¦