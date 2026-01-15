°û¼ò±¿Å¾Å¦È¯¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¹âÃÎ´Ý¤ÎÆâ¹â¹»¤ÎÃËÀ¶µ°÷ Ä¨²üÌÈ¿¦¤Ë¡Ú¹âÃÎ¡Û
2025Ç¯12·î¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¹âÃÎ´Ý¤ÎÆâ¹â¹»¤ÎÃËÀ¶µ°÷¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹âÃÎ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¤³¤ÎÃËÀ¶µ°÷¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1·î15ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¹âÃÎ´Ý¤ÎÆâ¹â¹»¤Î¾¾ËÜÃÒ¼ù¶µÍ¡¡Ê32ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¾ËÜ¶µÍ¡¤Ï2025Ç¯12·î26Æü¤ËÆ±Î½3¿Í¤È¹âÃÎ»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¼ò¤ò°û¤ß¡¢27Æü¸áÁ°0»þº¢¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤¢¤È¤¹¤°¤Ë¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¹âÃÎ»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤ËµïÌ²¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ù»¡´±¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹âÃÎ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¾¾ËÜ¶µÍ¡¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¾×Æ°Åª¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤Îº£¾ë½ã»Ò¶µ°éÄ¹¤Ï¡Ö¹âÃÎ¸©¤Î¸ø¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£