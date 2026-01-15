¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢ÂæÏÑ³ô¤ÏÈ¿Íî
Åìµþ»þ´Ö17:29¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26923.62¡Ê-76.19¡¡-0.28%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 4112.60¡Ê-13.49¡¡-0.33%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 30810.58¡Ê-131.20¡¡-0.42%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4797.55¡Ê+74.45¡¡+1.58%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8861.68¡Ê+41.08¡¡+0.47%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 83382.71¡ÊµÙ¾ì¡Ë
¡¡£±£µÆü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤Î²¼Íî¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë°ìÉô¤Î»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆðÄ´¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂæÏÑ³ô¤ÏÈ¿Íî¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤Î²¼Íî¤Ê¤É¤¬½ÅÀÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÃæ¿´¤ËÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¤ÎÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ô£Ó£Í£Ã¡Ë¤Î·è»»È¯É½Á°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤ÎÆ°¤¤â²¼¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¾å³¤³ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¡¦ÊüÁ÷¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñ±ÒÄÌ½¸ÃÄ¡¢ÄÌ¿®²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñÅÅ¿®¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Æ¥ì¥³¥à¡Ë¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤Î»ÍÀîÉ´ÍøÅ·¹±Ìô¶È¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï¾®È¿Íî¡£ÅÅ»ÒÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÈæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡¢ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñ³¤ÍÎÀÐÌý¡Ê£Ã£Î£Ï£Ï£Ã¡Ë¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Î·ÈÄøÎ¹¹ÔÌÖ¡Ê¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¾ðÊó¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥Ø¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤ÎÌÖ°×¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤ÏÂ³¿¡£Å´¹Ý¥áー¥«ー¤Î¥Ö¥ëー¥¹¥³ー¥×¡¦¥¹¥Áー¥ë¡¢¥É¥íー¥ó¸¡ÃÎµ»½Ñ´ë¶È¤Î¥É¥íー¥ó¥·ー¥ë¥É¡¢¶âÍ»»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Î£Á£Î£Ú¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤Î¥ì¥¹¥á¥É¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¥áー¥«ー¤Î¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡¦¥ï¥¤¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æー¥È¡¢²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Î¥¼¥í¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
