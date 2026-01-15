¥É¥ë±ß¤Ê¤É±ß¹â¤ËÈ¿±þ¡¢Æü¶ä¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø·¸¼ÔÈ¯¸ÀÊóÆ»¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß¤Ê¤É±ß¹â¤ËÈ¿±þ¡¢Æü¶ä¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø·¸¼ÔÈ¯¸ÀÊóÆ»¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï158.70ÉÕ¶á¤«¤é°ì»þ158.30Âæ¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¹±ß¤âÆ±ÍÍ¤Ë±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¤¬´Ø·¸¼ÔÈ¯¸À¤È¤·¤Æ¡ÖÆü¶ä¡¢°ìÁØ¤Î±ß°Â¤¬º£¸å¤ÎÍø¾å¤²¥Úー¥¹¤òÂ®¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¡×¡ÖÆü¶ä¡¢±ß°Â¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¦Êª²Á¾å¿¶¤ì¤ä·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò°ìÃÊ¤È·Ù²ü¡×¡ÖÆü¶ä¡¢±ß°Â¤ËÈ¼¤¦Êª²Á¾å¾º¡¢Éé¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ËÈ¿±þ¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÆü¶ä¤Ï1·î²ñ¹ç¤Ç¶âÍ»À¯ºö¤Î°Ý»ý¤ò·è¤á¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¤ÎÆâÍÆ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
USD/JPY¡¡158.45¡¡EUR/JPY¡¡184.33¡¡GBP/JPY¡¡212.94
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï158.70ÉÕ¶á¤«¤é°ì»þ158.30Âæ¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¹±ß¤âÆ±ÍÍ¤Ë±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¤¬´Ø·¸¼ÔÈ¯¸À¤È¤·¤Æ¡ÖÆü¶ä¡¢°ìÁØ¤Î±ß°Â¤¬º£¸å¤ÎÍø¾å¤²¥Úー¥¹¤òÂ®¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¡×¡ÖÆü¶ä¡¢±ß°Â¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¦Êª²Á¾å¿¶¤ì¤ä·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò°ìÃÊ¤È·Ù²ü¡×¡ÖÆü¶ä¡¢±ß°Â¤ËÈ¼¤¦Êª²Á¾å¾º¡¢Éé¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ËÈ¿±þ¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÆü¶ä¤Ï1·î²ñ¹ç¤Ç¶âÍ»À¯ºö¤Î°Ý»ý¤ò·è¤á¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¤ÎÆâÍÆ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
USD/JPY¡¡158.45¡¡EUR/JPY¡¡184.33¡¡GBP/JPY¡¡212.94