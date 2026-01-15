¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¥»¥ó¥¹È´·²¡ªÈÎÇä¥É¥ê¥ó¥¯È¯É½¡¡¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡¦¥Ò¥È¥«¥²¡¦¥¼¥Ë¥¬¥á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤Î3¼ïÎà
¡¡¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù½é¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¡Ê¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ç2·î5Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡¦¥Ò¥È¥«¥²¡¦¥¼¥Ë¥¬¥á¤¬¤ï¤¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Å¤½¤¦¡ª¥Ò¥È¥«¥²¤Î¥¤¥Á¥´¹ÈÃã¡õ¥¼¥Ë¥¬¥á¤Î¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¥É¥ê¥ó¥¯
¢£¥Õ¥·¥®¥À¥Í¤Î¤Ï¤Ã¤Ñ¥«¥Ã¥¿¡¼¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡¤¯¤µ¥¿¥¤¥×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¥¦¥¤É÷Ì£¤Î¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¡£¥¥¦¥¤¤Î²ÌÆù¤È¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¼¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È³Ú¤·¤¤¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ò¥È¥«¥²¤Î¤Ò¤Î¤³¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼É÷Ì£¤Î¹ÈÃã¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤¿¥¼¥ê¡¼¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¼¥Ë¥¬¥á¤Î¤ß¤º¤Ç¤Ã¤Ý¤¦¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ç¡¢´Å¤¯°û¤ß¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ï¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ç´ûÂ¸»ÜÀß¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ì¤ÍøÍÑ¥¨¥ê¥¢¤ò¿·¤¿¤ËÀ°È÷¤·¤¿Ìó2.6¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î´°Á´¿·¥¨¥ê¥¢¡£600É¤¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¬À¸Â©¤¹¤ë¡Ö¿¹¡×¤È¡Ö³¹¡×¤ò¤á¤°¤ëËÁ¸±¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤È¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤Ï»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ê¤ëÁ´Ä¹Ìó500m¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ç¡¢ÃÊº¹¤Î¤¢¤ëÆ»¤äÁð¤à¤é¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ä»³Æ»¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÃÏ·Á¤¬¹¤¬¤ëË¤«¤Ê¿¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥«¥ó¥È¡¼ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï³¬ÃÊ¤äµÞ¤Ê¾å¤êºä¤¬¤¢¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê¿¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢5ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤ÎÆ±¹Ô¼Ô¡¢110ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤É¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡×¤ËµºÜ¤ÎÆþ¾ìÀ©¸Â¹àÌÜ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢²ð½õ¼Ô¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âÆþ¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¤Î¤ß¤ËÆþ¾ì¤·¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö¥¿¥¦¥ó¥Ñ¥¹¡×¤â¡¢2026Ç¯²Æ¤´¤í¤ÎÆþ¾ìÊ¬¤«¤éÈÎÇä¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
