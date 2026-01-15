2023Ç¯WBCÀ©ÇÆ¤Î·ª»³±Ñ¼ù»á¡¢ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡ÖËÍ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤â½ËÊ¡¡ÖWBC¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ÏËÍ¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¡×
ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢¡Ö2026Ç¯ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢1Ì¾¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤«¤é¤Ï¡¢2023Ç¯WBC¤ÇÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´µÚ¤ÓÆÃÊÌÉ½¾´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ª»³»á¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÉ½¾´¼°¤Ï¸åÆü¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡ÚÆüÄø¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦WBC¡¢3·î5Æü¤Ë³«Ëë ¡ª ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂæÏÑÀï
ÄÌÃÎ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿·ª»³»á¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ä¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤ÏËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Î¤È¤ON¡¢²¦¤µ¤ó¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¸å³Ú±àµå¾ì¤Ë²¦¤µ¤ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¹»¤Î¤È¤¡¢Åö»þ¹Ã»Ò±à¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¹»¡¢¸¶Ã¤ÆÁÁª¼ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¥Ï¥àËÜ¼Ò¤Î³§¤µ¤ó´Þ¤á¤Æ¡¢µåÃÄ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤ÎÊý¤¬ËÍ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤â¡¢Á´¤Æ¤ÎÌîµå¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ì¤¤À¤ËÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿·ª»³»á¡£
¡ÖºÍÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµå¤Ø¤Î»×¤¤¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤½¤ÎÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¡¢Ìîµå¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤ò¹¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌîµå¤ÎÅÁÆ»»Õ¤È¤Ê¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
2012Ç¯½©¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢²Ö´¬Åì¹â¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤ò¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ØÆþÃÄ¤·¤¿ÂçÃ«¤òÅêÂÇ¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤È¤·¤Æ°é¤Æ¡¢µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤«¤é¤â¡Ö·ª»³´ÆÆÄ¤Ë»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¡¢¤½¤·¤Æ2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ÏËÍ¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ª»³´ÆÆÄ¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¤´¸ùÀÓ¤È¤½¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
·ª»³»á¤ÏÁÏ²Á¹â¤«¤éÅìµþ³Ø·ÝÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢1984Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£7Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ç494»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢336°ÂÂÇ¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.279¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1989Ç¯¤Ë¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤ä»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿1Ç¯ÌÜ¤Î2012Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£¤µ¤é¤Ë2016Ç¯¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2021¡Á2023Ç¯¤Ï ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢2023Ç¯WBC¤ÇÆüËÜ¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£2024Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîµåÅÂÆ²¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤Î¸ùÀÓ¤ò±Êµ×¤Ë»¾¤¨¡¢¸²¾´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë1959Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¿Í¤ÎÉ½¾´¥ì¥ê¡¼¥Õ¡Ê¥Ö¥í¥ó¥ºÀ½¶»Áü³Û¡Ë¤ò¡¢ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´ÛÆâ¤ÎÅÂÆ²¥Û¡¼¥ë¤Ë·Ç³Û¤·¡¢±Êµ×¤Ë¤½¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò»¾¤¨¤ë¡£ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤Ï¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¡Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¤È¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¡Ë¤ÈÆÃÊÌÉ½¾´¤¬¤¢¤ë¡£