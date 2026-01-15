ÀîÅçÍªæÆ¡¢»³¥ÎÆâÍ¦ÅÐ¤¬Wasserman¤ÈNIL¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡NCAA¡ÊÁ´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡Ë¤Ç¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó1¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëÀîÅçÍªæÆ¡Ê¥·¥¢¥È¥ëÂç³Ø¡Ë¤È»³¥ÎÆâÍ¦ÅÐ¡Ê¥ªー¥é¥ë¡¦¥í¥Ðー¥ÄÂç³Ø¡Ë¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤ÎWasserman¡Ê¥ï¥Ã¥µー¥Þ¥ó¡Ë¤ÈNIL¡ÊName, Image, Likeness¡Ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¥ï¥Ã¥µー¥Þ¥ó¤Ï¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¾Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NIL¤È¤Ï¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤Î¡ÖÌ¾Á°¡×¡Ö¾ÓÁü¡×¡Ö¥¤¥áー¥¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸¢Íø¤ò¾¦¶ÈÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢2021Ç¯¤«¤éNCAA½êÂ°¤Î³ØÀ¸¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ä¹¹ð½Ð±é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡¢SNS¤Ç¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Âç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¶¥µ»»ñ³Ê¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¼ý±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£NIL¤ÏNCAA¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ìÈÌÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÀ¸¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¶¥µ»³°¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍ¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¾Íè¤Î¥×¥í·ÀÌó¸ò¾Ä¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦¶È³èÆ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÀìÌçÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëNIL¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢·ÀÌó¾ò·ï¤ÎÀººº¡¢¾ÓÁü¸¢¤Î´ÉÍý¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÊý¸þÀÀ°Íý¤Ê¤É¤òÃ´¤¤¡¢³ØÀ¸¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¥ï¥Ã¥µー¥Þ¥ó¤ÏNBA¡¢NFL¡¢MLB¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤Ê¤É¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¼ê¤¬¤±¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ç¡¢Áª¼ê·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÀïÎ¬¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÊ¬Ìî¤Ç¤ÏNBA¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤äÍÎÏ¼ã¼ê¤òÂ¿¿ô¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¶¥µ»ÌÌ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤ÎÁÐÊý¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ä¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤â¿¼¤¯¡¢È¬Â¼ÎÝ¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏNBAÆþ¤êÁ°¸å¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Û¤«¡¢²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¡¿2Way·ÀÌó¡Ë¤È¤â2023Ç¯6·î¤Ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¸½ºß¤ÏNBAËÜ·ÀÌó³ÍÆÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò¼´¤Ë¡¢¶¥µ»ÌÌ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤ÎÎ¾Â¦¤«¤é»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÅç¤ÏÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤«¤éNBA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ò·Ð¤ÆNCAA¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025Í½Áª¡ÊWindow1¡Ë¤Î¥°¥¢¥àÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢AÂåÉ½¤Î¸ø¼°Àï¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¥ÎÆâ¤Ï¹â¹»Ç¯Âå¤ÇU19ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢FIBA U19¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÂåÉ½¤Î¶¯²½»î¹ç¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
