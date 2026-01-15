¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥¢¥Ç¥ìー¥É¹ñºÝ Âè4Æü ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é ¥¯¥ë¥Ë¥Ã¥Á / ¥¢¥ó¥Ê ¥À¥Ë¥ê¥Ê vs ¥¸¥ã¥ó ¥·¥åー¥¢¥¤ / ¥«¥Æ¥ê¥Ê ¥·¥Ë¥¢¥³¥Ð
¥¢¥Ç¥ìー¥É¹ñºÝ
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î12Æü～2026Ç¯1·î16Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥¢¥Ç¥ìー¥É
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é ¥¯¥ë¥Ë¥Ã¥Á / ¥¢¥ó¥Ê ¥À¥Ë¥ê¥Ê] 1 - 2 [¥¸¥ã¥ó ¥·¥åー¥¢¥¤ / ¥«¥Æ¥ê¥Ê ¥·¥Ë¥¢¥³¥Ð]
¡¡¥¢¥Ç¥ìー¥É¹ñºÝÂè4Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥¢¥Ç¥ìー¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹½à·è¾¡¤Ç¡¢Âè4¥·ー¥É¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é ¥¯¥ë¥Ë¥Ã¥Á / ¥¢¥ó¥Ê ¥À¥Ë¥ê¥Ê¤ÈÂè2¥·ー¥É¤Î¥¸¥ã¥ó ¥·¥åー¥¢¥¤ / ¥«¥Æ¥ê¥Ê ¥·¥Ë¥¢¥³¥Ð¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¸¥ã¥ó ¥·¥åー¥¢¥¤ / ¥«¥Æ¥ê¥Ê ¥·¥Ë¥¢¥³¥Ð¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é ¥¯¥ë¥Ë¥Ã¥Á / ¥¢¥ó¥Ê ¥À¥Ë¥ê¥Ê¤¬6-2¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥¸¥ã¥ó ¥·¥åー¥¢¥¤ / ¥«¥Æ¥ê¥Ê ¥·¥Ë¥¢¥³¥Ð¤¬10-8¤ÇÀ©¤·¡¢¥¸¥ã¥ó ¥·¥åー¥¢¥¤ / ¥«¥Æ¥ê¥Ê ¥·¥Ë¥¢¥³¥Ð¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-15 18:32:08 ¹¹¿·