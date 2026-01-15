¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¥Ç¥Ë¥à¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥í¥ó¥°¥Ç¥Ë¥à¤ò½Å¤Í¤¿Æñ°×ÅÙ¹â¤á¥³ー¥Ç¤ò¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ë¡ÖÉ½¾ð¤â¹¥¤¡×¡Ö¤Þ¤È¤áÈ±¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤ì¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¢£¿§»È¤¤¤äÃå¤³¤Ê¤·¡¢É½¾ð¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬Æñ°×ÅÙ¹â¤á¥³ー¥Ç¤ò¸«»öÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ê¤É①～②
»¨»ï¡Øbis¡Ù2024Ç¯ ½©¹æÁý´©¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿ÉðÅÄ°¡Íø¼Ó¤¬¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¤³¤Î¤¿¤ÓInstagram¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¤¥¨¥íー¤Î°ì¿Í³Ý¤±¥½¥Õ¥¡ー¤Î¾å¤Ç¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ëー¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥á¥ë¤Î¥·¥ã¥Ä¤ËÇö¿§¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ê´é¤ò¸«¤»¡¢»ç¤ÎÃÅ¾å¤Ç°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢¥É¥¢¥Ã¥×4Ê¬³ä¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¡£
¥°¥êー¥ó¤Î¥É¥¢¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢Ã¦ÎÏ´¶¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»ÏÓ¤ò¤¢¤²¤¿¥Ýー¥º¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤¬¥Á¥é¤ê¤È¸«¤¨¤¿¥°¥ìー¥«ー¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥í¥ó¥°¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Â¿·¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¥°¥ìー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÇò¤Î¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ò½Å¤Í¡¢Ç»¤¤¿§¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¿²¤½¤Ù¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¿§»È¤¤¤äÃå¤³¤Ê¤·¡¢É½¾ð¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¤º¤Ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î°ã¤¦È±·¿¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉ½¾ð¤â¹¥¤¡×¡Ö¤Þ¤È¤áÈ±¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤ì¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£