¡ÖÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×2·î¸Â¥×¥Ã¥È¼ê¸ý¾ðÊó¡Ê15ÆüÌë´Ö¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15Æü¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëÆü·Ð225¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ê´ü¶á2026Ç¯2·î¸Â¡¦SQ 2·î8Æü¡Ë¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þ5Ëü3125±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡ 5)
¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡ 5)
¢þ5Ëü3250±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡ 5)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡ 3)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¢þ5Ëü3375±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡ 3)
¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡ 3)
¢þ5Ëü3500±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13(¡¡¡¡13)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8(¡¡¡¡ 8)
¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6(¡¡¡¡ 6)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡28(¡¡¡¡ 2)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢þ5Ëü3625±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡ 5)
¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡ 5)
¢þ5Ëü3750±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12(¡¡¡¡12)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12(¡¡¡¡12)
¢þ5Ëü4000±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8(¡¡¡¡ 8)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡ 4)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡ 3)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
