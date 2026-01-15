¡ÚÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡¿Á´Æ¬¿ÇÃÇ¡Û¥¨¥ê½÷3Ãå¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Î¡È·Ú»ë¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¡ÉÍýÍ³¡¡·êÌ¯Ì£¤Ê¤é¡Ö1.2.1.0¡×ÁÛÄê6¿Íµ¤°Ê²¼
º£½µ¤ÏµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢Âè73²óÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡ÊGII¡¢¼Ç2400m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÅÁÅý¤Î¸ÅÇÏ¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¤Ç¹¥¥á¥ó¥Ðー¤¬ÇÆ¤ò¶¥¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÇÏ·ô¸¡Æ¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÁöÇÏ13Æ¬¤ÎÁ´Æ¬¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£Æü·Ð¿·½ÕÇÕ2026 ½ÐÁöÍ½ÄêÇÏÁ´Æ¬¿ÇÃÇ
¡¦¥ªー¥ë¥Ê¥Ã¥È
¤³¤ì¤Þ¤Çµó¤²¤¿5¾¡¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¶ÔÎÌ56¥¥í°Ê²¼¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿¶ÔÎÌ¤Ç¤³¤½ÁÀ¤¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤À¡£¤¿¤È¤¨0.5¥¥í¤Ç¤âÁ°Áö¤«¤é¶ÔÎÌ¸º¤ÇÎ×¤á¤ëÅÀ¤Ï¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤È¸À¤¨¤ë¤·¡¢µþÅÔ¼Ç³°²ó¤ê¤Ï¡Ú2.0.0.0¡Û¤ÈÉé¤±ÃÎ¤é¤º¡£ÆâÏÈ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤ªÎÉ¤¤¡£
¡¦¥²¥ë¥Á¥å¥¿ー¥ë
Á°ÁöµÆ²Ö¾Þ¤Ï4Ãå¤È·òÆ®¡£½Õ¤ÎGIÇÏÉÔºß¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¥ìー¥¹¤ò»È¤ï¤ì¤¿ÇÏ¤Î¼¡ÁöÀ®ÀÓ¡Ú1.2.1.3¡ÛÇÏ·ôÆâÎ¨57¡ó¤ò¸«¤ë¤è¤ê°ìÄê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£µþÅÔ³«ºÅ¤Î2012Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°ÁöµÆ²Ö¾Þ5ÃåÆâÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡Ú3.1.0.0¡Û¡£Âç¤¤¯É¾²Á¤ò²¼¤²¤ëÍýÍ³¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤«¡£
¡¦¥³ー¥Á¥§¥é¥Ð¥ìー
µÆ²Ö¾Þ¸å¤ËÎ×¤ó¤ÀÁ°Áö¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯H¤ò²÷¾¡¡£ºòÇ¯²¼È¾´ü¤«¤é3Àï2¾¡¤È¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆµÞ·ã¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£³Ê¾åÄ©Àï¤È¤Ï¤¤¤¨µÆ²Ö¾Þ7Ãå¡¢¶ÔÎÌ53¥¥í¤Î²¸·Ã¤Ç¾å°Ì¿Íµ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1Æ¬¤À¤¬¡¢µþÅÔ¼Ç³°²ó¤ê¤Ï¡Ú0.0.0.2¡Û¤«¤Ä·Ç¼¨ÈÄÆâ¥¼¥í¡£ÉÔÆÀ¼ê¤ÊÉñÂæÂØ¤ï¤ê¤ÇÎ×¤àÅÀ¤Ïµ¤¤ËÎ±¤á¤¿¤¤¡£
¡¦¥µ¥È¥Î¥°¥é¥ó¥Ä
ºòÇ¯2·î°ÊÍè¤Î¥ìー¥¹¤È¤Ê¤ëÇÏ¡£¶ÔÎÌ58.5¥¥í¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢µþÅÔ¼Ç³°²ó¤ê¤Ï½Å¾Þ¾¡Íø¤Ê¤ÉÊ£¿ô¹¥ÁöÎò¤¬¤¢¤ë¾ò·ï¤À¡£Àè½µ¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¤òÀ©¤·¡¢µþÅÔ¼Ç³°²ó¤ê¤ÎÆÃÄ§¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë°È¾å¡¦T.¥Ï¥Þー¥Ï¥ó¥»¥ó¤Î¼ê¹Ë¤â²ÃÌ£¤·¤Æ²¿¤é¤«¤Î°õ¤ÏÉ¬Í×¤«¡£
¡¦¥µ¥Ö¥Þ¥êー¥Ê
ÅöÉñÂæ¤ÎÁ°ÁöµþÅÔÂç¾ÞÅµ¤Ï16Ãå¤È»´ÇÔ¡£¾å¤¬¤ê3F33ÉÃÂæ¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ëÃæµ÷Î¥Àï¤¬¥Ù¥¹¥È¾ò·ï¤È¤¤¤¦ÇÏ¤Ç¡¢Åß¤ÎµþÅÔ¼Ç2400m¤Ç¤ÏÊ¬¤¬°¤¤°õ¾Ý¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¦¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½ー¥É
¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éÇÏ·ô³°¤Î¤Ê¤¤°ÂÄê³ô¡£¹¥Áö¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÅöÉñÂæ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¾å¤¬¤ê3F¾å°Ì¤ÎµÓ¤òµÓ¤ò»È¤¨¤ëÅÀ¤ÏÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤Ï¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¶¯ÎÏ¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤º¡¢ºò½©2Àï¤Ï¾¯Æ¬¿ô¤«¤Ä¾å¤¬¤ê3F33ÉÃÂæ¤ÎÀÚ¤ìÌ£¾¡Éé¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿´¶¤¢¤ê¡£µþÅÔ³«ºÅ¤Î2012Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°Áö½©¤ÎÅìµþÁÈ¤Ï¡Ú0.1.0.21¡Û¤ÈÉÔ¿¶¤ò¶Ë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²áÂçÉ¾²Á¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£
¡¦¥É¥¯¥¿ー¥É¥ê¥È¥ë
¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤Ç·Ç¼¨ÈÄ³°¤¬Â³¤¯¸½¾õ¡£ÊÑ¤ï¤ê¿È¤ÏË¾¤ßÇö¤«¡£
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¿¥¤¥à
1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿Á°ÁöÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡£·ë²Ì¤Ï7Ãå¤È¿Íµ¤¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢³«ºÅÁ°È¾¤Î¼Ç2000m¤Ç»þ·×¡¦¾å¤¬¤ê¤È¤â¤ËÂ®¤¤ÇÏ¾ì¤¬´®¤¨¤¿°õ¾Ý¤À¡£Á°Áö¤«¤éµ÷Î¥±äÄ¹¥íー¥Æ»þ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡Ú1.2.1.0¡Û¡£¤¹¤ó¤Ê¤êÀè¹Ôºö¤¬³ð¤¨¤Ðº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¯¥ê¥½ー¥é
¥¹¥¯¥êー¥ó¥Òー¥íー»º¶ð¤ÏµþÅÔ¼Ç2200-2400m½Å¾Þ¤Ç¡Ú0.0.0.5¡Û·Ç¼¨ÈÄÆâ¤Ê¤·¡£¤â¤Ã¤È¤â¹ç¤¦ÉñÂæ¤¬Åìµþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÀïÀÓ¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢¶¯Ä´ºàÎÁ¤ÏË³¤·¤¤¡£
¡¦¥Þ¥¤¥Í¥ë¥±¥ì¥ê¥¦¥¹
½Å¾Þ¤Ç¤Ï¡Ú0.0.0.5¡Û¤È¸ü¤¤ÊÉ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡£¸·¤·¤¤¡£
¡¦¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Öー¥¯¥ê¥¨
Á°ÁöµÆ²Ö¾Þ¤Ï16Ãå¤È»´ÇÔ¡£º£²ó¤ÈÆ±¤¸µþÅÔ¼Ç³°²ó¤ê¤Ç°õ¾Ý¤Î°¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ïº¹¤·ÄÉ¹þ·èÃå¤«¤Ä³°º¹¤·ÇÏ¾ì¤Ç¥¤¥ó¤Î¹¥°ÌÄÉÁö¤È¡¢Éé¤±¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÉé¤±¤¿¤è¤¦¤Ê°ìÀï¤È¸À¤¨¤ë¡£¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤Ç¤Ï¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤È0ÉÃ1º¹¤Î¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÃæ´Ö¤Ï¥¦¥Ã¥É¤Ç6F78ÉÃ8¤Î¹¥»þ·×¤ò¥Þー¥¯¡£Á°Áö¤À¤±¤Ç¸«¸Â¤ë¤Ë¤ÏÁá·×¤À¡£
¡¦¥é¥¤¥é¥Ã¥¯
Á°Áö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ï3Ãå¤È·òÆ®¡£6ºÐ½©¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Ë¿ê¤¨¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï7ºÐÇÏ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë°ìÀï¤À¤¬¡¢µþÅÔ¼Ç³°²ó¤ê¤ÎGI¤Ç4¡¢6¡¢3Ãå¤«¤Ä³ºÅö¥ìー¥¹¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¾å¤¬¤ê3FºÇÂ®¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿ÇÏ¤Ë¶ÔÎÌ55¥¥í¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿°õ¾Ý¡£·Ú»ë¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¦¥ê¥Ó¥¢¥ó¥°¥é¥¹
¼Ç2400m°Ê¾å¤Ç¤Ï¡Ú0.0.0.7¡Û¤ÈµÞ·ã¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇÏ¡£¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤Ç¤â·Ç¼¨ÈÄ³°¤ÎÁ°ÁöÆâÍÆ¤«¤é¡¢°ìÊÑ¤òË¾¤à¤Î¤Ï¹ó¤Ë±Ç¤ë¡£
Winsight¤è¤ê°ìÉôÊÔ½¸¡¦Å¾ºÜ¡Ê¡Ë
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅÄ¸¶´ðÀ®¡Ê¤¿¤Ï¤é¤â¤È¤Ê¤ê¡Ë¡ü¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È
¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¡Ö¶¥ÇÏ¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¡×¡£Í½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆæ¤È¤¤Ë¶á¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦·ìÅý¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Æ¶¥ÇÏËÜ¤ò¼¹É®¡£¸½ºß¤Ï¶¥ÇÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØWinsigh¡Ù¤ÇÍ½ÁÛ¥³¥é¥à¼¹É®Ãæ¡£¡ØSPREAD¡Ù¤Ç¤Ï¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÇØ·Ê¤òÉ³²ò¤¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¶¥ÇÏ¤ÎËÜ¼Á¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£