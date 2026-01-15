¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹¡ÈÊä¶¯¸õÊä¡É¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ëÂ³¡¹¡¢ËüÇ½¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥ÈÂ¿¿ôÊú¤¨¤ë¥Þ¥ê¥Êー¥º¤â»²Àï¤«
¥ª¥Õ¤Î¥¹¥Èー¥Ö¥êー¥°¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë²¦¼Ô¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¹âÎð²½¤¹¤ëÌî¼ê¿Ø¤ÎÊä¶¯¤È¤·¤Æ¡¢¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥É¥Î¥Ð¥óÆâÌî¼ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÙ¡¹Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
ÆâÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º¸Íã¼ê¤È±¦Íã¼ê¤âÌ³¤á¤é¤ì¤ë28ºÐ¤Î¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥È¥ìー¥É»Ë¾å¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¸õÊä¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Áー¥àºÆ·ú¤ò¿Þ¤ë¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥É¥Î¥Ð¥ó¤Ï¥È¥ìー¥É¤Î¶ð¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÂ¸ºß¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤Î¡ÖÊØÍø²°¡×
¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹À¸¤¨È´¤¤Î¥É¥Î¥Ð¥ó¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È7½äÌÜÁ´ÂÎ213°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£22Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¡£ÁöÎÏ¤³¤½Ê¿¶Ñ°Ê²¼¤À¤¬¡¢ÂÇÎ¨.280Á°¸å¤òÂÇ¤Æ¤ë¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤Ï°ÂÄê¡£¥´ー¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ãー4Ç¯´Ö¤ÇÊá¼ê¤ÈÃæ·ø¼ê¡¢Åê¼ê¤ò½ü¤¯Á´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤Î¡ÖÊØÍø²°¡×¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥Áー¥à¤ÎºÆ·ú¤ò¿Þ¤ë¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¥½¥Ëー¡¦¥°¥ì¥¤¤È°ìÎÝ¼ê¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¡¢»°ÎÝ¼ê¤Î¥Îー¥é¥ó¡¦¥¢¥ì¥Ê¥É¤ò¼¡¡¹¤ÈÊü½Ð¡£28ºÐ¤Î¥É¥Î¥Ð¥ó¤â¼êÎ¥¤¹¤«¤É¤¦¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥¦ーµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥Î¥Ð¥ó¤Ï¡Ö¥È¥ìー¥É¤ÇºÇÂç¸Â¤Î¸«ÊÖ¤ê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÇ¯Îð¡£°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥¡ー¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥È¥ìー¥É¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¢£¶¯ÂÇ¼Ô¤¬FA¤¬È´¤±¤¿¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Î°ì¼ê¤Ï¡Ä¡Ä
¥É¥Î¥Ð¥ó³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Â¿¿ô¤ÎÍË¾³ô¤òÊú¤¨¤ë¥Þ¥ê¥Êー¥º¤âÍÎÏ¸õÊä¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥Þ¥ê¥Êー¥º¤ÏMLBÁ´ÂÎ¤Ç¥È¥Ã¥×100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÍË¾³ô¤ò7¿ÍÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥Î¥Ð¥ó³ÍÆÀ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Î¸ò¾ÄºàÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆóÎÝ¼ê¤Ë¤Ï¥³ー¥ë¡¦¥ä¥ó¥°¡¢»°ÎÝ¼ê¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¤Î¿·¿Í2Áª¼ê¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Êー¤Ë¤ÏÍ··â¼ê¤â¤³¤Ê¤»¤ë¥³¥ë¥È¡¦¥¨¥Þー¥½¥ó¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ê¥Êー¥º¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥·¥¢¥È¥ë¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤â¡¢¡ÖÉ¬¤º¤·¤â¥È¥ìー¥É¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ë°ì¼ê¤ËÃíÌÜ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Î¥È¥ìー¥É´ü¸Â¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿»°ÎÝ¼ê¤Î¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÏFA¤È¤Ê¤ê¡¢ÆóÎÝ¼ê¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ý¥é¥ó¥³¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¡£¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥É¥Î¥Ð¥ó¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢½ÀÆð¤ÊÉÛ¿Ø¤¬À°¤¨¤é¤ì¤ë¡£
·ä¤Î¤Ê¤¤Âç·¿Êä¶¯¤ÇÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥É¥Î¥Ð¥ó¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ï¿Íµ¤¤Î¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥äーÊü½Ð¤ØÆ°¤¯¤Î¤«¡£