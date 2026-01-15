²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë!?Ï¢ÇÔ²óÈò¡¡¿¶Ê¬¿ÆÊý¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤Ç¤¹¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê5ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤ÏÅìÁ°Æ¬3ËçÌÜ¤ÎÎ´¤Î¾¡¡Ê31¡á¾ïÈ×»³Éô²°¡Ë¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¡¢4¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÁê¼ê¤Î±¦¤Î¤ÉÎØ¤Ë¾¯¤·¤Î¤±¤¾¤ê¤Ê¤¬¤é¤â±¦»Í¤Ä¤Ç¹¶¤á¹þ¤ó¤À¡£¤³¤³¤ÇÁê¼ê¤Î¤¤¤Ê¤·¤ËÂÎ¤¬±Ë¤¤¤À¡£µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÁê¼ê¤òÊ§¤¤¤Î¤±¤Ê¤¬¤é±¦Â¤ÇÄ·¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¤Ëº¸Â¤ÇÆÁÉ¶¤ØÃåÃÏ¡£¤³¤Î´Ö¤ËÎ´¤Î¾¡¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤ËÊø¤ì¡¢ÇòÀ±¤ò½¦¤Ã¤¿¡£
¡¡·³ÇÛ¤¬Âç¤ÎÎ¤¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¾ìÆâ¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ABEMAÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ´ØÏÆ¡¦Ì¯µÁÎ¶¤Î¿¶Ê¬¿ÆÊý¤Ï¡Ö¡Êº¸Â¤òÃå¤¯¾ì½ê¤¬¡Ë¿ô¥»¥ó¥Á¤º¤ì¤¿¤é¼Ø¤ÎÌÜ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤È¤Ã¤µ¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ø·³ÇÛ¤ò¾å¤²¤¿¹Ô»Ê¡¢Êª¸À¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÚÉ¶²¼¤Î¿³È½¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£