¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï15Æü¤ËÅÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤êºòÇ¯10·î¤Ë²òÇ¤¤·¤¿±Æ»³²í±ÊÁ°µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¡Ê58¡Ë¤Ë¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢³èÆ°¤Î±Êµ×Åª¶Ø»ß¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢³èÆ°¤ÎÌµ´ü¸Â¤Î¶Ø»ß¤ÎÄ¨È³¡×¤ò²Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£±Êµ×Åª¶Ø»ß¤ÏÆóÅÙ¤È²ò¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìµ´ü¸Â¶Ø»ß¤ÏºÇÄã3Ç¯´Ö¤Î¶Ø»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÄ¨È³¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤ÎºÛÄê°Ñ°÷²ñ¤Ç¡Ö·ºÈ³Ë¡µ¬¤ËÄñ¿¨¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¼Ò²ñÅª¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤ÆÄ¨È³ÆâÍÆ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤â´þµÑ¤µ¤ì¤¿¡£º£·î14Æü¤Îµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ç¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼º¸ú¤¬·èÄê¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÍý»ö²ñ¸å¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ë¼ÂÌ¾µºÜ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»ö¼Ô¤Ï¡ÖÀìÇ¤·ÀÌó¼Ô¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Íý»ö²ñ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¼ÂÌ¾¤òÉú¤»¤¿ÅÀ¤Ë´Ø¤·¤ÆÊóÆ»¿Ø¤«¤éµ¿Ìä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢ÅòÀîÏÂÇ·»á¤Ï¡Ö¤´»ØÅ¦¤Ï¤´¤â¤Ã¤È¤â¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þÁ±ºö¤ä¼«¾ôºîÍÑ¤Ïº£¸å¤âµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ºö¤äºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÆâÍÆ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡±Æ»³»á¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤ÎÍ¢Æþ¡¦½ê»ý¤ÎÍÆµ¿¤ÇºòÇ¯10·î2Æü¤ËÂáÊá¡£¥Á¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëU¡½20WÇÕ»ë»¡¤Î¤¿¤á·ÐÍ³ÃÏ¥Ñ¥ê¤Ë¸þ¤«¤¦µ¡Æâ¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò±ÜÍ÷¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶õ¹Á¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢6Æü¤Ë¥Ñ¥ê¶á¹Ù¤Î´Ê°×ºÛÈ½½ê¤ÇÂ¨·è¿³Íý¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÄ¨Ìò18¥«·î¤ÎÍºáÈ½·è¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎÅÚ¤Ø¤ÎÆþ¹ñ¶Ø»ß10Ç¯¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³½¾»ö¶Ø»ß10Ç¯¡¢ÀÈÈºá¼ÔÌ¾Êí¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£