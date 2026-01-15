²¦Äç¼£»á¡¡·ª»³±Ñ¼ù»á¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò½ËÊ¡¡Ö·ª»³¤µ¤ó¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤È¤Îå«¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡×À¤³¦°ì¤Î¸ùÀÓ¤â¾Î»¿
¡¡Âè1²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£²ñÄ¹¡Ê85¡Ë¤¬15Æü¡¢·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡Ë¤Î¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¡¦¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤ÏÆ±Æü¡¢º£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¡£¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¡£À¤³¦ÅªÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª½Ð¼Ô¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦»á¤Ï¡Ö¸½Ìò¤Ç¤Ï7Ç¯´Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç³èÌö¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤È¥×¥íÌîµå³¦¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤³¤â¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¡¢·è¾¡Àï¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ËÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢·ª»³¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤òÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¤·¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï·ª»³¤µ¤ó¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤È¤Îå«¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºòº£¡¢¾¯»Ò²½¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤¤Ìîµå¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÌîµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ìîµå¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢Ìîµå¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë·ª»³¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÌîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤È¤·¤Æº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¤´³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌîµå³¦¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£