¡ÚÌîµåÅÂÆ²¡ÛÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï15Ç¯¤Ö¤êÁª½Ð¼Ô¤Ê¤·¡¡µÏ¿¤Î¿ÀÍÍ¡¢¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ´ÆÆÄ¡¦ÎëÌÚµÁ¿®»á¤È¤â¤Ë2É¼ÆÏ¤«¤º
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢º£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª½Ð¼Ô¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¡£À¤³¦ÅªÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï11Ç¯°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£14¿Í¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤¬10¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é3¿ÍÏ¢µ¤ÎÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÁª¤ËÉ¬Í×¤Ê75¡ó¡Ê11É¼¡Ë¤Ë¤Ï°ì¿Í¤âÆÏ¤«¤º¡£µ¬Äø¤Ë¤è¤ê¾å°Ì3¿Í¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ2¿ÍÏ¢µ¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡ËBIS¥Ç¡¼¥¿ËÜÉô¼¼Ä¹¤Ç¡ÖµÏ¿¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿±§º´ÈþÅ°Ìé»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥¦¥ë¸ÞÎØÌîµåÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÎëÌÚµÁ¿®»á¡Ê82¡Ë¤¬9É¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢É¬Í×ÆÀÉ¼¿ô¤Ë¤Ï2É¼ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦ÌîµåÅÂÆ²¡¡ÆüËÜÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢¸²¾´¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë1959Ç¯¡Ê¾¼34¡Ë¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å5Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¿Í¤¬Áª¹ÍÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¡×¤È¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁª¼ê°úÂà¸å21Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¡×¡£²Ã¤¨¤Æ¿³È½¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌÉ½¾´¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¥µ»¼ÔÉ½¾´108¿Í¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï115¿Í¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¡£