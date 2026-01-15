ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡ÅÂÆ²Æþ¤ê²¸»Õ¡¦·ª»³»á¤ò½ËÊ¡¡Ö¤ª·Ä¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡¡¶¦¤ËÊâ¤ó¤ÀÆü¡¹¡ÖËÍ¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢º£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¡£À¤³¦ÅªÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª½Ð¼Ô¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡²¸»Õ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ë¡¢ÂçÃ«¤Ï¡ÖÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¿´¤«¤é¤ª·Ä¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö·ª»³´ÆÆÄ¤Ë»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¡¢¤½¤·¤Æ2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ÏËÍ¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤ÀÆ®¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö·ª»³´ÆÆÄ¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¤´¸ùÀÓ¤È¤½¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î°Î¶È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡·ª»³»á¤Ï12Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤ÏÂçÃ«¡Ê²Ö´¬Åì¡Ë¤ò1°Ì¤Ç»ØÌ¾¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¤¿¡£23Ç¯WBC¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÅö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«¤é¤ò¾·½¸¤·¡¢¤È¤â¤Ë09Ç¯°ÊÍè3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
※大谷の祝福メッセージ全文。
