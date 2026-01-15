¡ÚÌîµåÅÂÆ²¡Û¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç5Ç¯¤Ö¤ê¤Î³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡È¥Ð¥ó¥È¤Î¿ÀÍÍ¡ÉÀîÁê¾»¹°»á¤ÏºÇ½ªÇ¯¤ï¤º¤«2É¼Â¤ê¤º
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢º£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¡£À¤³¦ÅªÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª½Ð¼Ô¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï¸µµð¿Í¡¢ÃæÆüÆâÌî¼ê¤ÎÀîÁê¾»¹°»á¡Ê61¡Ë¤¬ÅöÁªÉ¬Í×¿ô¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«2É¼Â¤ê¤Ê¤¤254É¼¤Ç¡¢ÀË¤·¤¯¤âÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ç¤ÎÁª½Ð¼Ô¤Ê¤·¤Ï21Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÁê»á¤Ï²¬»³Æî¤«¤é82Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¡Ö¥Ð¥ó¥È¿¦¿Í¡×¤È¤·¤ÆÄÌ»»533µ¾ÂÇ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ë6ÅÙµ±¤¯¤Ê¤É¤¤¤Ö¤·¶ä¤ÎÌ¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤¬¸õÊäºÇ½ªÇ¯¤Î15Ç¯ÌÜ¡£ÍèÇ¯¤Ï¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Î¸õÊä¤«¤é³°¤ì¡¢¼¡¤Ï¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤ÇÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇÄÌ»»2133°ÂÂÇ¤ÎµÜËÜ¿µÌé»á¡Ê55¡Ë¤Ï232É¼¡¢¸µÀ¾Éð¤ÇÆüÊÆÄÌ»»2705°ÂÂÇ¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡Ê50¡Ë¤Ï222É¼¤ÈÁ°Ç¯¤«¤éÉ¼¿ô¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï¤Ê¤é¤º¡£º£Ç¯¤¬¸õÊä1Ç¯ÌÜ¤Ç¡Ö²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤òÉð´ï¤ËÆüÊÆÄÌ»»245¥»¡¼¥Ö¤Îºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï66É¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦ÌîµåÅÂÆ²¡¡ÆüËÜÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢¸²¾´¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë1959Ç¯¡Ê¾¼34¡Ë¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å5Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¿Í¤¬Áª¹ÍÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¡×¤È¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁª¼ê°úÂà¸å21Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¡×¡£²Ã¤¨¤Æ¿³È½¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌÉ½¾´¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¥µ»¼ÔÉ½¾´108¿Í¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï115¿Í¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£