¡ÚÌîµåÅÂÆ²¡ÛÍèÇ¯¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï¡ÈÊ¿À®¤Î²øÊª¡É¾¾ºäÂçÊå»á¡¢ÄÌ»»2099°ÂÂÇ¤ÎÄ»Ã«·É»á¤¬¸õÊäÆþ¤ê
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢º£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¡¢À¤³¦ÅªÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª½Ð¼Ô¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ç¡¢¡ÖÊ¿À®¤Î²øÊª¡×¤È¤·¤ÆÆüÊÆÄÌ»»170¾¡¤Î¾¾ºäÂçÊå»á¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬¸õÊäÆþ¤ê¤¹¤ë¡£²£ÉÍ¤Ç98Ç¯¤Ë¹Ã»Ò±à¤ò½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¡£²Æ¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏµþÅÔÀ®¾Ï¤òÁê¼ê¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£À¾ÉðÆþÃÄ¸å¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¡£07Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¡¢WBC¤Ç¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Âç²ñ¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿06¡¢09Ç¯¤ËMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸µºå¿À¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÇÄÌ»»2099°ÂÂÇ¤ÎÄ»Ã«·É»á¤â¸õÊäÆþ¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¢¦ÌîµåÅÂÆ²¡¡ÆüËÜÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢¸²¾´¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë1959Ç¯¡Ê¾¼34¡Ë¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å5Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¿Í¤¬Áª¹ÍÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¡×¤È¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁª¼ê°úÂà¸å21Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¡×¡£²Ã¤¨¤Æ¿³È½¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌÉ½¾´¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¥µ»¼ÔÉ½¾´108¿Í¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï115¿Í¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£