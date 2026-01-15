Çðºê´¢±©¸¶È¯26Æü¤´¤íÁ÷ÅÅ³«»Ï¡¡·×²èÄÌ¤ê¤Ê¤é2·î±Ä¶È±¿Å¾
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï15Æü¡¢¿·³ã¸©¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤¬·×²èÄÌ¤ê20Æü¤Ë¸¶»ÒÏ§¤òµ¯Æ°¤·ºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ì¤Ð¡¢26Æü¤´¤íÈ¯ÅÅ¤òºÆ³«¤·¡¢¼óÅÔ·÷¤Ê¤É¤ËÁ÷ÅÅ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¶»ÒÏ§¤òÄä»ß¤·¤ÆÀßÈ÷¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¡£°Û¾ï¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐºÆ¤Óµ¯Æ°¤·¤Æ¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î³ÎÇ§¤ò¼õ¤±¡¢2·î26Æü¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡ÅìÅÅ¤¬2011Ç¯¤ÎÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¸å¤Ë¸¶È¯¤òºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÅìÅÅ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Çº£·î20Æü¤ËºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ë·×²è¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¬À©°Ñ¤«¤é¡Ö»î¸³»ÈÍÑ¾µÇ§¡×¤òÆÀ¤¿¸å¤Ë¸¶»ÒÏ§¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¡£