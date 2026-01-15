¡ÚÌîµåÅÂÆ²¡Û·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¡¡ÂçÃ«¤â½ËÊ¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×ÆóÅáÎ®¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É23Ç¯WBCÀ¤³¦°ì
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢º£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¡£À¤³¦ÅªÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª½Ð¼Ô¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿·ª»³»á¤Ï¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ËÎ×¤ß¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤ÏËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È²óÁÛ¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡¢²¦Äç¼£¤µ¤ó¤ËÆ´¤ìÌîµå´ÑÀï¤·¤¿¾¯Ç¯»þÂå¡¢¤½¤·¤Æ¸¶Ã¤ÆÁ»á¤ËÆ´¤ì¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿Æü¡¹¡¢¡ÖËÍ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤¬¤½¤³¡ÊÅÂÆ²¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¨¤¯»×¤¤¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¿¤Ö¤ó¡Ä¤³¤Î¾Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¤â¤¦°ì¤Ä¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤ËËÜÅö¤Ë¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµå¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°ì¸À°ì¸À¤ò¤«¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¤½¤Î¡Ê¸«¼é¤ë¡¢±þ±ç¤¹¤ë¡ËÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Ìîµå¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤ò¹¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌîµå¤ÎÅÁÆ»»Õ¤È¤Ê¤ë¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¤½¤·¤Æ»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÂçÀèÇÚÊý¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌîµå¤Î¤¿¤á¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤È¡¢º£¸å¤Ø¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤È¤â¤ËÆóÅáÎ®¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¡¢23Ç¯WBC¤Ç¤Ï»ÕÄï¤Îå«¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡Ö¶µ¤¨»Ò¡×ÂçÃ«¤â¡ÖÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¿´¤«¤é¤ª´î¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£·ª»³´ÆÆÄ¤Ë»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¡¢¤½¤·¤Æ23Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ÏËÍ¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ª»³´ÆÆÄ¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¤´¸ùÀÓ¤È¤½¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡·ª»³»á¤Ï1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÁÏ²Á¡ÊÅìµþ¡Ë¤«¤é¹ñÎ©¤ÎÅìµþ³Ø·ÝÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢83Ç¯¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£¡¡³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ89Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¡¢90Ç¯¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï494»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦279¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢67ÂÇÅÀ¡¢23ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤ÏÇò²ªÂç¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¡ÖÇ®ÃæÀèÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó»æ¾å¤Ç¤â¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜ¤·¤¿¡£11Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢10Ç¯´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡2ÅÙ¡¢ÆüËÜ°ì1ÅÙ¡£16Ç¯¤ËÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£12Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤ÏÂçÃ«¡Ê²Ö´¬Åì¡Ë¤ò1°Ì¤Ç»ØÌ¾¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯WBC¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ò09Ç¯°ÊÍè3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Åö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¤ÎÆü·Ï¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ò¾·½¸¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄ¤â¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç°ÛÎã¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿
¡¡24Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ðÈ×¶¯²½¡¦È¯Å¸¤È¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£»ö¼Â¾å¤ÎµåÃÄºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆµåÃÄ±¿±Ä¤È¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þ·ª»³¡¡±Ñ¼ù¡Ê¤¯¤ê¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î64ºÐ¡£ÁÏ²Á¤«¤éÅìµþ³Ø·ÝÂç¤ò·Ð¤Æ83Ç¯¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£89Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£°úÂà¸å¤ÏÇò²ªÂç¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢12Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¡£10Ç¯´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡2ÅÙ¡¢ÆüËÜ°ì1ÅÙ¡£16Ç¯¤ËÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ23Ç¯WBC¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¡¢24Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¢¦ÌîµåÅÂÆ²¡¡ÆüËÜÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢¸²¾´¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë1959Ç¯¡Ê¾¼34¡Ë¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å5Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¿Í¤¬Áª¹ÍÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¡×¤È¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁª¼ê°úÂà¸å21Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¡×¡£²Ã¤¨¤Æ¿³È½¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌÉ½¾´¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¥µ»¼ÔÉ½¾´108¿Í¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï115¿Í¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¡£