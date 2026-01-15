THE RAMPAGE¡¦ÀîÂ¼°íÇÏ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤Ç½¸¤Þ¤ë¿´ÇÛ¡Ä²áµî¤Ë¤âÂ¿Ë»¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿SNS¤Ç¤Î¡È°ÛÊÑ¡É
¡¡1·î14Æü¡¢·ÝÇ½»öÌ³½êLDH¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTHE RAMPAGE¡×¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¡Ê¤«¤º¤Þ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶á¶·¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¡¢Àº¿ÀÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀîÂ¼¤ÎÆ°¤¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛTHE RAMPAGE ÀîÂ¼°íÇÏ¤Î¡ØTHE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 ¡È¡ÊR¡ËMPG¡É¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ô¸½ºß¤â°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢½çÄ´¤Ë²óÉü¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¾õ¶·¤Ï²÷Êý¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ôº£¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾Ç¤é¤º¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¿´¿È¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢2026Ç¯2·î28Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØTHE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 ¡È¡ÊR¡ËMPG¡É¡Ù¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î17Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Àº¿ÀÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¡¢¡Ô¿´¿È¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢¼£ÎÅ¤ÈÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Õ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢12·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï·çÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¥é¥¤¥ÖÉÔ»²²Ã¤ÎÊó¹ð¤ÏSNS¤Ç¤â³È»¶¤µ¤ì¡¢X¤Ë¤Ï¡¢ÀîÂ¼¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤¬Â¿¿ô¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÔÌµÍý¤»¤º¡¢°íÇÏ¤¯¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡Õ
¡Ô°íÇÏ¤¯¤ó¤¬¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡ÔÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡ÖÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯10·î¤Ë¤â¡¢³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¡¢SNS¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤·¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¹õ°ì¿§¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡È°ÛÊÑ¡É¤â¤¢¤ê¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤Á¤ËËÜ¿Í¤¬¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿Ë»¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÀîÂ¼¡£Â³¤¯ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö»öÌ³½êÂ¦¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¡¢¤¢¤»¤é¤Ê¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÔËÜ¿Í¤¬¿´¿È¤È¤â¤ËÀ°¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ß¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¤¤Þ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Î»þ´ü¤À¡£