¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¼ç±é¡õÀ½ºîÁí»Ø´ø¡ª¡¡Apple TV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2ÇÛ¿®
¡¡¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¤¬¼ç±é¡õÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ëApple TV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¡¢Apple TV¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÀ¨ÏÓ¸ò¾Ä¿Í¡É¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯ÈÈ¤Ë!?¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2 ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¡õÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¤¬¡¢Âè76²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¥É¥é¥ÞÉôÌç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¾ï¤ËÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¥¹¥ê¥é¡¼¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥É¥ó¹Ô¤¤ÎÎ¹µÒµ¡¤òÉñÂæ¤Ë¡¢7»þ´Ö¤ÎºÇ°¤Ê¶õ¤ÎÎ¹¤ò¡¢1ÏÃ1»þ´Ö¡¢·×7ÏÃ¤«¤é¤Ê¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¡£Èô¹Ôµ¡¤¬¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÓÍø¤¤Î¡È´ë¶È¸ò¾Ä¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¥µ¥à¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¡Ë¡£°ìÀÚÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¶õ¾å¤ÎÌ©¼¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¾èµÒ¤ËÀäË¾´¶¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë¤Ê¤«¡¢·Ù»¡¤Ç¤â·³¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¥µ¥à¤¬¡¢¡È¸ò¾Ä¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤È¸ò¾Ä¥¹¥¥ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢»öÂÖ¤Î²ò·è¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¹ª¤ß¤ËÈÈ¿Í¤Î¿´Íý¤ËÆþ¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥µ¥àVS¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯ÈÈ¤ÎÀï¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢»þ¤Ë¤ÏÈÈ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾èµÒ¤Î»×ÏÇ¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡
¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¼ç±é¡õÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥¢¥À¥à¥¹¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Ó¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬ºÆ½¸·ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Í¡¼¥Æ¡¢¥¯¥ì¥¢¡á¥Û¡¼¥×¡¦¥¢¥·¥Æ¥£¡¢¥ê¥µ¡¦¥ô¥£¥«¥ê¡¢¥È¥Ó¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¢¥«¥ê¥Þ¡¦¥Þ¥«¥À¥à¥¹¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Í¡¦¥Ñ¥¦¥ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤ÏApple TV¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÀ¨ÏÓ¸ò¾Ä¿Í¡É¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯ÈÈ¤Ë!?¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2 ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¡õÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¤¬¡¢Âè76²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¥É¥é¥ÞÉôÌç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¾ï¤ËÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¥¹¥ê¥é¡¼¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥É¥ó¹Ô¤¤ÎÎ¹µÒµ¡¤òÉñÂæ¤Ë¡¢7»þ´Ö¤ÎºÇ°¤Ê¶õ¤ÎÎ¹¤ò¡¢1ÏÃ1»þ´Ö¡¢·×7ÏÃ¤«¤é¤Ê¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¡£Èô¹Ôµ¡¤¬¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÓÍø¤¤Î¡È´ë¶È¸ò¾Ä¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¥µ¥à¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¡Ë¡£°ìÀÚÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¶õ¾å¤ÎÌ©¼¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¾èµÒ¤ËÀäË¾´¶¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë¤Ê¤«¡¢·Ù»¡¤Ç¤â·³¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¥µ¥à¤¬¡¢¡È¸ò¾Ä¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤È¸ò¾Ä¥¹¥¥ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢»öÂÖ¤Î²ò·è¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¹ª¤ß¤ËÈÈ¿Í¤Î¿´Íý¤ËÆþ¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥µ¥àVS¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯ÈÈ¤ÎÀï¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢»þ¤Ë¤ÏÈÈ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾èµÒ¤Î»×ÏÇ¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡
¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¼ç±é¡õÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥¢¥À¥à¥¹¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Ó¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬ºÆ½¸·ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Í¡¼¥Æ¡¢¥¯¥ì¥¢¡á¥Û¡¼¥×¡¦¥¢¥·¥Æ¥£¡¢¥ê¥µ¡¦¥ô¥£¥«¥ê¡¢¥È¥Ó¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¢¥«¥ê¥Þ¡¦¥Þ¥«¥À¥à¥¹¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Í¡¦¥Ñ¥¦¥ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤ÏApple TV¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£