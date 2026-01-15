¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¢Âè°ì»ÒÇ¥¿±È¯É½¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¡Ä¡È¼ºÎé¥¥ã¥é¡É Â´¶È¤Ç¥Þ¥Þ¥¿¥ì³¦¤Ç¤âÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÍ½´¶
¡¡1·î14Æü¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤¬Âè°ì»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤òÊú¤¨¤Æ¤¿¤¿¤º¤à¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ô¤ªÊ¢¤Ë¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¤Ï¡¢1·î15ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØÃæ´ü¤Î¤¿¤Þ¤´¥¯¥é¥Ö¡Ù¡Ê¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë2026Ç¯Åß¹æ¤ÎÉ½»æ¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ç¥¿±È½ÌÀ»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô¤Á¤ç¤¦¤É¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ç¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤¬¾¯¤·ÉÔµ¬Â§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢À¸Íý¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤êµ¤¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ä¤È»×¤Ã¤ÆÇ¥¿±¸¡ººÌô¤ò»È¤Ã¤¿¤é¡¢ÍÛÀ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¸áÁ°5»þ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢É×¤Ï¤Þ¤À½¢¿²Ãæ¡£µ¯¤³¤·¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¤é¡¢¿²¤Ü¤±¤Æ¤¤¤ëÈà¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¨¤§¡Á¡©¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ¤È¡¢¡ÈÁáÄ«¤Î¶Ã¤¡É ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤Ï¸½ºß33ºÐ¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥ó½Ð¿È¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä·Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢2009Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½÷À»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÖÇò¸Í²È¡×CM¥·¥ê¡¼¥º¤Ë ¡ÈÎ±³ØÀ¸¤Î¥¿¥À¡É Ìò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Æ±Ç¯¡¢TBS¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¹õ¤Î½÷¶µ»Õ¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥ê¥¢¥ëµ´¤´¤Ã¤³¡Ù¤Ç¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤µ¤ó¡¢¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð»Ï¤á¤Îº¢¡¢¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯7·î¤Î¡Ø¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î±éµ»¤Ë¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ìò¼Ô³«´ã¤·¤¿¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤ÎÉ×¤Ï¡¢31ºÐ¤ÎÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÄ¾´²¡£ÉñÂæ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¤À¡£
¡Ö2020Ç¯¡¢NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÁÜºº²ñµÄ¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤ª¤«¤ï¤ê¡ª¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¡¢2024Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤ÎÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤ï¤ê¤Ë¶ì¤·¤à¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤µ¤ó¤Ë¿©»ö¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ô¹¬¤»¤½¤¦¤À¤·À¨¤¯´ò¤·¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËö±Ê¤¯¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¬¤ì¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡Õ¡Ô¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤¹¤´¤¤¾åÉÊ¤Ç²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡Õ¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯Åö»þ¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥®¥ã¥ë·Ï¤Î ¡È¼ºÎé¥¥ã¥é¡É ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ô¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤Ã¤Æº£¤á¤Á¤ãÀ¶½ã¥¥ã¥é¤À¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÇÛù¤¢¤Ã¤¿¤Î»×¤¤½Ð¤·¤Æ²û¤«¤·¤¤¡Õ¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡30Âå¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ì³¦¤Ç¤â°ìµ¤¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¤³¤È¤À¤í¤¦¡£