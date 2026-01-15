°æ¾å¿¿±û¡¢3Ç¯¤Ö¤êÏ¢¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤â¡È¼ãÊÖ¤ê¥Ó¥¸¥å¡É¤Ë¾×·â¡Ä¡ÖÈ¾µÙ¶È¡×·Ð¤Æ¿Ê¤à¡È½÷Í¥¥¥ã¥ê¥¢¡É·ÁÀ®
¡¡1·î13Æü¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï½éÎø¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤¦É½ÂêÄÌ¤ê½é²ó¤«¤éÆæ¤ËËþ¤Á¤¿Å¸³«¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î°æ¾å¿¿±û¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¨¡¨¡¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿·ý½Æ¤ò³Ø¹»¤Îºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËä¤á¤¿¡ÈÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¤¹¤ë4¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¡¢23Ç¯¸å¤Ë½ÉÌ¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ÖÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï·º»ö¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤ÏÈþÍÆ»Õ¤ÇÈà¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¤È¤¤¤¦¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î¤Û¤«¡¢Æ±µéÀ¸Ìò¤ÇÀ¥¸Í¹¯»Ë¤µ¤ó¤ÈÅÏÊÕÂçÃÎ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¡¢¤³¤Î4¿Í¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡º£¸å¤Î¸°¤ò°®¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë·ý½Æ¤òËä¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¾ÜºÙ¤ÏÉÁ¤«¤ì¤º¡¢Áá¤¯¤âSNS¤Ï¹Í»¡¹çÀï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡Ä¡Ä
¡Ô°æ¾å¿¿±û¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤¡©¤¨¡©¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¿Í¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡Õ
¡Ô°æ¾å¿¿±û¤Á¤ã¤óÇ¯Îð¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤À¤«¤é¤½¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¼ã¡¹¤·¤¤¤Í¡Õ
¡¡°æ¾å¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬X¤Ç¤ÏÂ³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºß39ºÐ¤Î°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸Ìò¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤è¤ê¼ÂÇ¯Îð¤Ï7ºÐ¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°æ¾å¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï2023Ç¯1·î´ü¤Î¡Ø100Ëü²ó ¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÃãÈ±¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿·Á¯¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡È¼ãÊÖ¤ê¥Ó¥¸¥å¡É¤ËÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡°æ¾å¤Ï1999Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥Ã¥º¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÀµµÁ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾¯½÷¤ò¹¥±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2011Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡Ù¤È2015Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²ÖÇ³¤æ¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢Èà½÷¤Î»Å»ö¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2017Ç¯¤´¤í¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï2¡Á3Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ½÷Í¥¶È¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ 40¼þÇ¯¤Î¾Ð´é¤Î¤Þ¤ó¤Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤ÏMC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬»Å»ö»Ï¤á¤Ç¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ä¤í¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢Ç§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ï2024Ç¯12·î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢¡ÈÈ¾µÙ¶È¡É¾õÂÖ¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï½çÄ´¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö10Âå¤Î¤³¤í¤Ï¡Ø¥¥Ã¥º¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¤ä2005Ç¯¤Î¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿»Æ©¤·¡¢20Âå¤ÇÄ«¥É¥é¤ÈÂç²Ï¤ÎÎ¾Êý¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÌòÊÁ¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤Ç¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡°æ¾å¤Î¡È½÷Í¥¥¥ã¥ê¥¢¡É¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£