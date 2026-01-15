¥Æ¥ì¥Ó¶âÂôNEWS

¹â¹»À¸¤¬¥Ð¥¤¥¯¤ÇË½Áö¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤Ç¤¹¡£ÀÐÀî¸©·Ù¤ÈÉÙ»³¸©·Ù¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Î¹ñÆ»¤ÇË½Áö¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¹â¹»À¸4¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

記者：
¡Ö²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥Ð¥¤¥¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë¾è¤Ã¤ÆË½Áö¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¤·¤¿¡×

15Æü¤ËÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²þÂ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿²¡¼ýÉÊ¤Î¥Ð¥¤¥¯¡£

Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡¦¶¦Æ±´í¸±¹Ô°ÙÅù¤Î¶Ø»ß¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÂô»Ô¤äÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤Ë½»¤à17ºÐ¤«¤é18ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸4¿Í¤Ç¤¹¡£

4¿Í¤ÏµîÇ¯9·î¤ÎÌë¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Î¹ñÆ»8¹æ¤ò¥Ð¥¤¥¯¤ä¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢¿®¹æÌµ»ë¤ä¼Ø¹Ô±¿Å¾¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éË½Áö¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢°ìÉô²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¯¤ä¾èÍÑ¼Ö¹ç¤ï¤»¤Æ17Âæ¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿4¿Í°Ê³°¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¿Í°Ê¾å¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂáÊá¤µ¤ì¤¿4¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

·Ù»¡¤Ïº£¸å¡¢¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£